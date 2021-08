Sportler des Jahres: IGR und Schwimmer räumen ab

Die Nacht des Sports im Teo-Otto-Theater sorgte für gewaltige Emotionen. Alle durften sich als Gewinner fühlen.

Von Andreas Dach

Rollhockey ist in Remscheid eine ganz große Nummer. Neu ist diese Erkenntnis nicht, wurde bei der Nacht des Sports am Abend im Teo-Otto-Theater aber noch einmal signifikant bestätigt. Als Stadt und Sportbund in Person von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Sportbund-Chef Reinhard Ulbrich die Sportler des Jahres 2016 in den unterschiedlichsten Kategorien kürten, wurde die IGR gleich zweimal auf die Bühne gerufen.

Die Herren – deutscher Pokalsieger im vergangenen Jahr – wurden mit 40 Prozent der abgegebenen Stimmen zur Mannschaft des Jahres gewählt. Ebenfalls nach ganz oben aufs Ehrungstreppchen schaffte es die weibliche U17, die als Folge des Gewinns der deutschen Meisterschaft als Jugendmannschaft des Jahres gekürt wurde. Auf sie waren 24 Prozent der Stimmen gefallen.

Zwei Höhepunkte eines unterhaltsamen Abends, bei dem sich jeder als Sieger fühlen durfte. Das Ausrichter-Doppel aus Stadt und Sportbund wegen seiner souveränen Veranstaltungsregie sowieso. Die Aktiven, die es in die Runde der letzten Fünf in ihren jeweiligen Kategorien geschafft hatten. Die Zuschauer, die sich prima unterhalten fühlen durften. Und alle anderen, die zu dem gelungenen Abend beigetragen hatten.

Der Sportler des Jahres musste in Abwesenheit ausgezeichnet werden. Hannes Schürmann, ein großartiger Vertreter des bergischen Sports im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Brasilien, hielt sich zeitgleich bei einem internationalen Wettkampf in Dänemark auf und wurde von Funktionär Udo Rauhaus vertreten. Auf Schürmann waren 44 Prozent der Stimmen entfallen.

Ähnlich deutlich war es bei den Sportlerinnen des Jahres, bei denen Rollkunstläuferin Lena Henning (39 Prozent) bereits zum dritten Mal nach 2012 und 2013 die Nase vorne hatte. „Das ist eine große Bestätigung“, freute sie sich. „Vielen, vielen Dank.“ Bei den Jugendsportlern des Jahres schaffte es ebenfalls eine junge Dame an die Spitze. Schwimmerin Anna Krzyzaniak (SG Remscheid) war mit 30 Prozent aller Stimmen bedacht worden. Bestätigung für die tolle Entwicklung, welche die Behindertensportlerin in den letzten Monaten genommen hat.

Ehrenamtsplaketten gingen an Uta Feldhoff (IGR), Anja Wessel (SC Rot-Weiß Remscheid) und Peter Ickert (Röntgensportclub). Sonderpreise wurden an Christiane Haak (Ehringhauser TV) wegen ihrer Verdienste als Übungsleiterin und Manfred Isenberg, Rainer Quanz, Peter Allefeld, Ute Quanz, Anni Krause und Jürgen Schönenborn für die jeweilig vielfache Erlangung des Sportabzeichens verliehen.

Rührige Momente für alle, die von den Zuschauern in der guten Stube der Stadt zurecht mit viel Beifall versehen wurden.

Gleiches gilt für das Rahmenprogramm, welches eine gelungene Mischung bot. Der Segelyachtclub Bevertalsperre führte auf anschauliche Weise in die Geheimnisse des Segelsports ein, und die Verve-Dance-Company hatte zwei gefeierte Auftritte. Schließlich wurde das Boomwhacker-Event gegen Ende zu einer sehr gelungenen Mitmachaktion: laut, musikalisch und rhythmisch. Da konnte es niemanden mehr auf den Sitzen halten. Warum auch?