Sportkegeln: Samo startet mit Sieg

-pk- Gelungener Start für die Sportkeglerinnen des RSV Samo in die neue Bundesligasaison. Auf den heimischen Bahnen am Fürberg bezwangen die Remscheiderinnen am ersten Wettkampftag am Samstagnachmittag Preußen Lünen deutlich mit 3:0 (5180:4771, 51:27). Am Erfolg beteiligt waren Sarah Ziemke (901 Holz, 12 Einzelwertungspunkte), Annika Hilkmann (897, 11), Tanja Bock (886, 10), Carmen Ziemke (882, 9), Maike Killadt (834, 7) und Bettina Schöpp (780, 2).