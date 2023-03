RSV schafft Überraschung

Die Herren B (Ü60) des RSV Samo haben bei den Rheinlandmeisterschaften in Neuss für eine große Überraschung gesorgt. Mit insgesamt 2976 Holz verwies das Quartett aus Remscheid die Konkurrenz aus Düsseldorf (2945) und Neuss (2941) auf die Plätze und sicherte sich den Titel. Damit hat sich das Team für die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert, die am 23. April in Herne stattfindet.