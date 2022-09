RSV-Frauen punkten

Drittes Spiel, dritter 3:0-Sieg! So kann die Saison für die Sportkeglerinnen des RSV Samo in der Bundesliga weitergehen.

Dabei knüpfte der amtierende Deutsche Meister auf der eigenen Bahn am Fürberg nahtlos an den triumphalen Erfolg in Oberthal an, ließ gegen die Freunde vom KC Wieseck von Beginn an nichts anbrennen. Man war sehr konzentriert und punktete durch Tanja Bock (919), Annika Hilkmann (892), Carmen Ziemke (876), Maike Killadt (874), Sarah Ziemke (848) und Betsy Schöpp (794).

Das reichte. Nun geht es mit zwei Auswärtspartien Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Samstag tritt der RSV in Langenfeld an, eine Woche später (9. 10.) bei einem vorverlegten Spiel in Lünen. -ad-