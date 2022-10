Sportkegeln: RSV-Frauen imponieren

Es ist imponierend, mit welch einer Souveränität und welch einer Leichtigkeit die Sportkeglerinnen des RSV Samo ihre Aufgaben in der Bundesliga angehen. Auch in der vorgezogenen Begegnung bei Preußen Lünen ließ das Team vom Fürberg nichts anbrennen und setzte sich klar mit 3:0 durch. Die Holzwertung betrug 4716:4582, in der Einzelwertung hieß es 47:31.