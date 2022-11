Fürberg bleibt Festung

In der Rheinlandliga siegten die Herren des RSV Samo, die durch Bundesligakeglerin Sarah Ziemke unterstützt wurden, mit 3:0 (4982:4647 Holz, 50:28 Einzelwertungspunkte) gegen die SG Düsseldorfer Kegler II. RSV: Kai Girke (885 Holz/12 Einzelwertungspunkte), Andreas Stern (865/11), Sarah Ziemke (857/10), Bernd Würker (842/9), Manuel Thiesse (782/5), Guido Hartmann (751/3). Samo III siegte in der Bezirksliga am heimischen Fürberg mit 2:1 (2687:2566, 20:16) gegen BW Solingen/Hilden IIII. RSV III: Dittmar Berang (776/8), Michael Thiesse (690/6), Wolfgang Freihoff (652/5), Horst-Dieter Kolpacz (569/1). -pk-