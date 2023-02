Sportkegeln: Das wird megaspannend

Die Sportkeglerinnen des RSV Samo haben es am 25. Februar selbst in der Hand, ihren Titel zu verteidigen. Nach dem zweiten und dritten Spieltag der Meisterrunde in der Bundesliga in Wieseck und in Wuppertal führen sie punktgleich mit den KF Oberthal die Tabelle an. Auf der heimischen Bahn am Fürberg kommt es also zum großen Duell zwischen den beiden besten deutschen Teams, die am Wochenende jeweils einen „Vierer“ landeten. Nachdem Oberthal in Wieseck die alleine Tabellenführung übernommen hatte, waren die Samo-Frauen am Sonntag in Wuppertal sehr zielstrebig und mannschaftlich geschlossen. Diesmal waren sie die Besten in der Tageswertung. „Wenn wir in 14 Tagen vor Oberthal bleiben, haben wir den Titel in der Tasche“, sagte Spielerin Carmen Ziemke. Sie wird sich mit Maike Killadt, Annika Hilkmann, Bettina Schöpp, Sarah Ziemke und Tanja Bock intensiv auf den großen Tag vorbereiten. ad