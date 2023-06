Das Sportgericht nimmt seine Aufgaben sehr ernst

Am 23. März kam es zu einem Vorfall zwischen einem Fan von Türkiyemspor und einem TuRa-Spieler. Mit schwerwiegenden Folgen für das Opfer. Das hat das Sportgericht bestraft. Beruhigend, findet RGA-Sportredakteur Andreas Dach.

Zu Späßen ist man beim Sportgericht des Fußballkreises Remscheid nicht aufgelegt. Schon gar nicht, wenn bei einer Verhandlung das große Schweigen herrscht. Das bekam Türkiyemspor Remscheid auf empfindliche Weise zu spüren. Die Fußballer des B-Kreisligisten haben eine Geldstrafe von 750 Euro aufgebrummt bekommen, starten zudem mit neun Minuspunkten in die neue Saison.

Das tut weh. Das ist schmerzhaft. Und das ist noch nicht alles: Für die Spiele von Türkiyemspor ist für die komplette Hinrunde der Saison 2023/2024 eine Kreisaufsicht angeordnet worden. Auch die hierdurch entstehenden Kosten sind von dem B-Kreisligisten zu tragen. Den Verantwortlichen der Sportgerichtsbarkeit blieb nach den Vorfällen vom 23. März dieses Jahres offenbar keine andere Entscheidungsgrundlage.

Seinerzeit war es bei einer Meisterschaftspartie bei TuRa Pohlhausen (Endstand: 1:1) an einem Donnerstagabend zu Ausschreitungen gekommen, unter welchen ein Akteur des Gastgebers noch heute zu leiden haben soll. Er befindet sich nach RGA-Informationen unverändert in medizinischer Behandlung. Was war geschehen? Es war zu einer Tätlichkeit eines Zuschauers gegenüber einem Spieler TuRas gekommen. Der Bösewicht soll nach Auffassung des Sportgerichts des Kreises eindeutig Türkiyemspor Remscheid zuzuordnen gewesen sein. Diesbezüglich legte man sich fest.

Der Versuch allerdings, bei der Verhandlung den Namen des Beschuldigten herauszukitzeln, scheiterte trotz aller Bemühungen. Die Lippen der Türkiyemspor-Vertreter blieben verschlossen. Man sah sich nicht in der Lage, den Schläger zu identifizieren. Oder wollte es nicht. Welches auch immer die Gründe gewesen sein mögen. Es wird welche geben.

Die Folge? Ein tiefer Griff in die Kiste der Sanktionierungsmöglichkeiten. Inwiefern die drastischen Strafen – auch die Verfahrenskosten in Höhe von 90 Euro müssen von Türkiyemspor getragen werden – mögliche Nachahmer abschrecken wird, lässt sich bestenfalls mutmaßen. Sicher ist aber: Beim Sportgericht des Kreises Remscheid nimmt man seine Aufgaben sehr ernst. Und das ist beruhigend.

TOP Drei DM-Titel für die Rollhockey-Jugend der IGR.

FLOP Sehr weite Fahrten für die Fußball-Landesligisten.