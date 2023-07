Sport am Wochenende

Fußball | Finals | Tennis

Gut-Landscheid-Cup, ausgerichtet vom Dabringhauser TV, mit dem SV 09/35 Wermelskirchen, dem SSV Dhünn, dem SV Solingen und dem Gastgeber (Fr., ab 19 Uhr; Sa., ab 17 Uhr, Höferhof).

Testspiele: SV 09/35 Wermelskirchen – FSV Vohwinkel (Sa., 11 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), SV Altenberg – FC Remscheid (Sa., 13 Uhr), SC Ayyildiz Remscheid – SV Solingen II (So., 15 Uhr, Hackenberg), VfB Schwelm – SSV Bergisch Born (So., 15 Uhr), SC 08 Radevormwald – Holzheimer SG (Fr., 20 Uhr, Kollenberg), TuRa Süd – Langenberger SV (Sa., 15 Uhr, Bliedinghausen), SV Altenberg III – Dabringhauser TV III (So., 11 Uhr), TSV Ronsdorf II – BV 10 Remscheid (So., 13 Uhr), SV Schlebusch II – TG Hilgen II (So., 13 Uhr), SV 09/35 Wermelskirchen II – SV 09/35 Wermelskirchen III (So., 14 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), TSV Solingen III – BV Burscheid (So., 15 Uhr), TuRa Süd – TSV Fortuna Wuppertal II (So., 15 Uhr, Bliedinghausen), TG Hilgen – SC Leichlingen (So., 15 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), SSV Sudberg – SG Hackenberg (So., 15.30 Uhr).

Finals

Deutsche Meisterschaften verschiedener Sportarten mit bergischer Beteiligung (Fr./Sa./So.).

Tennis

Remscheider Stadtmeisterschaften, RS Open, Finalspiele der Männer und Frauen (Sa., 12 Uhr, Hägener Straße).