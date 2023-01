Sport am Wochenende

Handball | Fußball | Rollhockey | Basketball | Wasserball

3. Liga: Ahlener SG – Bergische Panther (Fr., 20 Uhr).

Regionalliga: TV Korschenbroich – HG Remscheid (Sa., 19.30 Uhr).

Verbandsliga: Interaktiv Handball II – Bergische Panther II (So., 13 Uhr).

Landesliga: Bergischer HC III – HSG Radevormwald/Herbeck (Sa., 14 Uhr), SSG Wuppertal – HG Remscheid II (Sa., 18 Uhr), Wermelskirchener TV – Niederbergischer HC (Sa., 18.30 Uhr, Schwanen), Wald-Merscheider TV – Bergische Panther III (Sa., 19.30 Uhr), HC BSdL – Ohligser TV (So., 16 Uhr, Neuenkamp), ATV Hückeswagen – DJK Unitas Haan II (So., 19 Uhr, Brunsbachtal).

Bezirksliga: Solinger TB II – Bergische Panther IV (Sa., 17 Uhr), SV Wipperfürth – HC BSdL II (So., 16 Uhr), Wermelskirchener TV II – Bergischer HC IV (So., 16 Uhr, Schwanen).

Oberliga, Frauen: TV Lobberich – HSG Rade/Herbeck (So., 13.45 Uhr), Bergische Panther – HSG Hiesfeld/Aldenrade (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Verbandsliga, Frauen: Wermelskirchener TV – TV Ratingen (So., 14 Uhr, Schwanen).

Landesliga, Frauen: Wermelskirchener TV II – ASV Süchteln (So., 12 Uhr, Schwanen), Bergische Panther II – Team CDG Wuppertal (So., 13 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: HSG Rade/Herbeck II – Lüttringhauser TV (Sa., 15.30 Uhr, Hermannstraße).

Regionalliga, männliche B-Jugend: TuSEM Essen – Bergische Panther (So., 14 Uhr).

Fußball

Testspiele: VfL Jüchen-Garzweiler – FC Remscheid (So., 15 Uhr), Ratingen 04/19 – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr), SC Sonnborn – Dabringhauser TV (So., 13 Uhr), SC 08 Radevormwald – Kiersper SC (So., 15 Uhr, Kollenberg), SC Reusrath – SC Ayyildiz (So., 15.30 Uhr), SSV Dhünn – Wuppertaler SV II (Sa., 14 Uhr, Staelsmühle), TuRa Süd – VfB Marathon (So., 13 Uhr, Bliedinghausen), TS Struck – TuSpo Dahlhausen (So., 13 Uhr, Neuenhof), MSV Düsseldorf II – FC Remscheid II (So., 15 Uhr), SG Hackenberg – Türkiyemspor (So., 15 Uhr, Hackenberg),1. Spvg. Remscheid – TuRa Pohlhausen (So., 15 Uhr, Honsberg), TuRa Süd II – FC Mettmann II (So., 15 Uhr, Bliedinghausen), ASV Mettmann – BV 10 Remscheid (So., 15 Uhr), VfL Witzhelden – TG Hilgen (So., 15.15 Uhr).

Testspiele, Frauen: DJK Sparta Bilk – TG Hilgen (So., 17.15 Uhr), VfL Gennebreck – SC 08 Radevormwald (So., 12 Uhr).

Niederrheinpokal, A-Junioren, 1. Runde: SSV Bergisch Born – TuS GW Wuppertal (Sa., 17.15 Uhr, Born), BV Burscheid – GSV Moers (So., 11 Uhr, Griesberg).

Niederrheinpokal, B-Junioren, 1. Runde: SSV Bergisch Born – SF Hamborn 07 (So., 11 Uhr, Born), SV Solingen – FC Remscheid (So., 11 Uhr).

Niederrheinpokal, C-Junioren, 1. Runde: FC Remscheid – MSV Duisburg (Sa., 15 Uhr, Jahnplatz), SSV Bergisch Born – SF Baumberg (Sa., 15 Uhr, Born).

Masters der Schiedsrichter, mit einer Remscheider Auswahl (Sa., 10 Uhr/So., 12.30 Uhr, Bottrop).

Rollhockey

Bundesliga: IGR Remscheid – RSC Darmstadt (Sa., 16 Uhr, Hackenberg).

Basketball

Landesliga: Remscheider SV – SpVg. Odenkirchen (Sa., 20 Uhr, Albert-Einstein-Halle).

Bezirksliga: Remscheider SV II – Kult-Sport Wuppertal (Fr., 20 Uhr, Albert-Einstein-Halle).

Wasserball

Rhein-Wupper-Liga: SGW RSV/LTV – SV Bayer Uerdingen 08 III (Fr., 20.15 Uhr, Sportbad am Park).