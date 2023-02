Spontane Aktion mit großem Zulauf

Benefiz- und Testspiele am Mittwochabend – Auch am Wochenende wird weiter getestet.

Von Peter Kuhlendahl

und Fabian Herzog

Von der Idee bis zur Ausführung lag gerade einmal eine Woche. „Als mir am Mittwoch letzter Woche das Ausmaß des Erdbebens in der Türkei und in Syrien auch durch Berichte türkischer Arbeitskollegen bewusst wurde, musste ich einfach was tun“, erklärte Mike Zintner, der Teammanager des FC Remscheid, am späten Mittwochabend auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen. Dort hatte Landesligist FCR ein Benefizspiel gegen den Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid bestritten.

+ Mike Zintner (FCR, l.)) und Hasan Sahin (Ayyildiz) waren mit der Resonanz am Mittwochabend zufrieden. © Peter Kuhlendahl

Rund 250 Zuschauer waren dabei, die schon alleine durch die Eintrittsgelder dafür sorgten, dass 1250 Euro für die Organisation „Der Westen hilft“, an die alle Einnahmen gehen, zusammenkamen. Dazu kommt noch eine weitere Summe, die sich aus direkten Spenden des Abends und beispielsweise aus dem Waffelverkauf, den Nicole Weyers von der E-II-Jugend des Clubs organisiert hatte, ergibt. Den Gesamtbetrag möchte der Verein in den kommenden Tagen bekanntgeben.

„Wir können dem FCR nur danken, dass er eine solche Aktion spontan ins Leben gerufen hat“, betonte SCA-Vorstandsmitglied Hasan Sahin. „Das Ganze ist so schrecklich, aber viel können wir ansonsten nicht tun. Außer beten“, ergänzte sein Vorstandskollege Özkan Öztürk. Derweil ist auch die Familie eines SCA-Spielers direkt betroffen. „Wir haben ihm natürlich angeboten, dass er sich vom Fußball erstmal zurückzieht. Er hat aber erklärt, dass es ihn von den Sorgen ablenken würde“, erzählte Sahin.

Und so stand der Mittwochabend eben nicht nur im Zeichen der Hilfe, sondern es wurde auch gespielt. Dabei setzte sich der Landesligist am Ende mit 4:1 (2:0) durch. Francesco Di Donato (13.), Sebastian Bamberg (26.), Toni Zupo (74.) und Armen Shavershyan (83.) trafen für die Gastgeber, Fehmi Cengiz (64.) für Ayyildiz. Michele Buscemi scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter Mitte der ersten Halbzeit an SCA-Torwart-Oldie Michael Röttgen.

„Mit der ersten Halbzeit und Teile der zweiten Hälfte bin ich zufrieden“, erklärte FCR-Co-Trainer Mike Kupfer, der am Mittwoch den beruflich verhinderten Coach Marcel Heinemann vertrat. Der ist am Samstag (15 Uhr) wieder dabei, wenn ein weiteres Testspiel beim Landesligisten SC Düsseldorf-West ansteht. Fehlen werden eventuell die angeschlagenen Sam Kirschsieper, Serhat Kacmaz und Patrick Posavec. „Für uns war wichtig, dass wir weiter Spielpraxis sammeln“, betonte SCA-Coach Axel Kilz, der am anstehenden Wochenende kein Testspiel mehr bestreitet.

Ergebnisse von Testspielen sind für Sebastian Pichura, dem Trainer des Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen, relativ egal. So auch die 1:6 (0:1)-Niederlage gegen den Bezirksligisten FC Leverkusen am Mittwochabend. „Es war eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft, die für uns aufgelaufen ist“, berichtete Pichura, der selbst wie auch sein Co-Trainer Thorsten „Pille“ Frohn zum Einsatz kam.

Zudem wurde fleißig experimentiert. Stürmer Aydin Türksoy „durfte“ als Innenverteidiger agieren. Pichura: „Mindestens vier Gegentreffer gingen auf sein Konto. Jetzt kennt er diese Perspektive auch mal.“ Cengiz Cetin gelang für die Gastgeber nach dem zwischenzeitlichen 0:6-Rückstand der Ehrentreffer (81.). Wesentlicher ernster wird es wieder an diesem Sonntag. Da findet beim Landesligisten VfB Hilden II um 13 Uhr ein weiteres Testspiel statt. Allerdings steht hinter dem Einsatz von einigen Akteuren noch ein Fragezeichen.

Sogar noch eine halbe Stunde früher bestreitet Bezirksligist Dabringhauser TV am Sonntag seine Generalprobe für die zweite Saisonhälfte. Zu Gast am Höferhof ist der gleichklassige SC Velbert II. „Da können alle mal schön ihren Kater rauslaufen“, sagt Trainer Patrick Grün schadenfreudig. Yusuf Kaya hat sich in den Urlaub verabschiedet, Natale Gargiullo das Lauftraining wieder aufgenommen.

Auch der SSV Bergisch Born wollte am Wochenende noch einmal testen, doch die potenziellen Gegner sagten mangels Personals ab. „Auch bei uns wäre es eng geworden“, gibt Trainer Tim Janowski zu. Gegen den von Hannes Diekamp trainierten A-Kreisligisten Bergfried Leverkusen gewann sein Team unter der Woche mit 5:3 (3:1). Anis Geus (3./8.), Philip Folkerts (25.), Luca Dantas (53.) und Nick Salpetro (59.) trafen., Born verspielte dabei zwischenzeitlich eine 3:0-Führung. Janowski: „Wir haben Schwierigkeiten in der Konterabsicherung.“

Nachholspiele

Während es für „unsere“ Teams erst nächste Woche wieder ernst wird, stehen jetzt schon zwei hochinteressante Nachholpartien an. Am Samstag (16 Uhr) empfängt der SC Velbert in der Landesliga als Dritter den Spitzenreiter aus Frintrop. Am Sonntag (15 Uhr) steigt das Bezirksliga-Kellerduell zwischen Gräfrath und Bayer Wuppertal.