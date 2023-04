Kreisliga A: Spitzenreiter rettet den Sieg in der Nachspielzeit

Fußball: Im Topspiel der Kreisliga A fällt die Entscheidung an der Schnabelsmühle erst sehr spät. Alle Spiele auf einen Blick.

SC Heide – SSV Dhünn 2:3 (1:1). Der Spitzenreiter wankte, fiel aber nicht. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang dem Routinier Matthias Block der Siegtreffer. Und in der 90. Minute hatte SSV-Spielertrainer Dennis Schmidt erst den Ausgleich erzielt. Maximilian Wagner hatte die Gäste zwar in Führung gebracht (23.). Die Heider drehten den Spieß durch Treffer von Nabil Lakraa (36.) und Luis Zapp (60.) zunächst um. „Unser großes Manko war, dass wir unsere Chancen mal wieder nicht genutzt haben“, betonte Christian Fischer, der Sportliche Leiter der Dhünner.

VfB Marathon – SSV Dhünn II 8:4 (3:0)

Am späten Sonntagnachmittag standen die Offensivkräfte im Mittelpunkt, und so kam es zu einem munteren Scheibenschießen.

Tore Marathon: Patrick Kunde (3./51.), Chris Stumpf (77./84.), Duran Ilbasmis (31.), Pedro da Silva (55.), Marc Oliver Schidzig (81.), Tom Guddorp (45., Eigentor).

Tore Dhünn II: Artemij Gordeev (49./54.), Sebastian Hofmann (70./77.).



SV 09/35 Wermelskirchen II – FC Remscheid II 5:3 (1:0)

Spektakuläre zweite Halbzeit im Eifgen: Nach einem Doppelpack von Ali Eren Eryürük (53./56. Foulelfmeter) und Treffern von Nasim Hashemi (65.) sowie Bervan Dapar (80.) lagen die Gastgeber mit 5:1 in Front. Dann trafen Alessandro Donadio (88.) und Giuseppe Campana (90.) noch für den FCR II. Vor der Pause gelang Max Müßener das 1:0. Campana glich nach 49 Minuten aus. Resit Cetin verletzte sich beim Gastgeber kurz vor der Pause schwer, hat sich möglicherweise einen offenen Bruch am Ellenbogen zugezogen. Er wurde unter großen Schmerzen ins Krankenhaus gebracht.

SC Ayyildiz II – TuRa Remscheid-Süd II 5:0 (2:0)

Chancenlos war der Tabellenletzte in Honsberg. Albian Aliu (18./44.) und Rasimhan Bas (47./63.) jeweils mit einem Doppelpack sowie ein Eigentor durch Tim Goldbaum standen für die fünf Treffer.

SC 08 Radevormwald II – TG Hilgen 2:3 (1:0)

Was für ein bitterer Nachmittag für die Rader, die nach Treffern von Antonio Di Spirito (14.) und Dustin Kirn (56.) eine zwischenzeitliche 2:0-Führung nicht ins Ziel brachten. Die Gästen wendeten das Blatt noch nach Toren von Edon Maliqi (58.), Arlind Sejfullahu (65.) und Mickel Heller (78.).

TG Hilgen II – Hastener TV 3:0 (1:0)

Nachdem Daniel Tauber kurz vor der Pause zum 1:0 traf, erhöhte Teamkollege Daniel Buggle (55.) auf 2:0. Fabio Dias machte den Sack per Foulelfmeter schließlich zu (73.).

SSV Bergisch Born II – 1. Spvg. Remscheid 1:0 (1:0)

Gegen die Honsberger, denen im Abstiegskampf das Wasser immer mehr bis zum Hals steht, mühten die Gastgeber. Für den Treffer des Tages sorgte San Diego Siebel schon in der Anfangsphase (9.).

TuRa Süd – BV 10 Remscheid 2:3 (1:1)

Der Mann des Tages für den BV 10 war Dylan Nicosia, der in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte und auch in der 49. Minute getroffen hatte. David Jaskolla hatte die Süder in Front gebracht (5.). Mohammed Cisse erzielte den Ausgleich. Den schaffte auch Salvatore Longobucco in der 71. Minute.

SG Hackenberg – TS Struck 2:1 (1:0)

Gegen die Strucker, die weiter um den Klassenerhalt bangen, mühten sich die Gastgeber. Simone Maglione traf nach 20 Minuten zum 1:0. Muhammed Sen glich nach 71 Minuten aus. Doch nur 120 Sekunden später lagen die Hackenberger nach einem Treffer von Alexander Aspileiter erneut in Front und brachten die Führung ins Ziel.