Spitzenhandball: Wir sollten uns darüber freuen

Erstliga-Handball in erreichbarer Nähe? Ja, das ist in der bergischen Region die Realität. Keinesfalls zufällig gehörten kürzlich in der ausverkauften Schwalbe-Arena in Gummersbach auch viele Sportbegeisterte aus unserem Verbreitungsgebiet zu den Besuchern, als der VfL den HSV Hamburg in einer spektakulären Partie in die Knie zwang (31:30). Der Unterhaltungswert war immens gewesen. Tiberius Jeck war da. Was nicht wirklich verwundert, wenn man weiß, dass der HGR-Geschäftsführer auch Beirats-Chef bei den Handballern aus dem Oberbergischen ist. Auch Achim Jansen (HGR) ließ sich die Partie nicht entgehen – sein Bruder Torsten ist Cheftrainer beim HSV. Frank Alsdorf von der HSG Rade/Herbeck hatte ebenfalls die 40 Kilometer zurückgelegt. Und Hans-Jörg Schneider, einst Klasse-Verteidiger, beim VfB, war auch begeistert von der Atmosphäre. Und das als Ex-Fußballer.