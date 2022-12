Spieltag mit Fragezeichen

Ob am Sonntag auch tatsächlich alle angesetzten Spiele in der Bezirks- und Kreisliga A in der Region stattfinden können, steht in den Sternen. Angesichts des angekündigten Dauerfrosts könnte es wegen Eisflächen auf den Kunstrasenplätzen zu Absagen kommen. Die Stadt Remscheid hat den Zustand fast aller ihrer Plätze als kritisch eingestuft. Die Entscheidung, ob darauf gespielt werden kann, liegt bei den Platzwarten. Oder im Fall der Fälle dann auch beim Unparteiischen. Dies dürfte in Wermelskirchen und auch in Radevormwald nicht anders sein. Die Nähe zum Rheinland könnte derweil beim Platz in Hilgen von Vorteil sein. Sicher ist, dass es dann für alle in die Winterpause geht. -pk-