IGR spielt nun gegen Cronenberg

Der Auftritt von Germania Herringen im letzten Spiel der Bundesligasaison vor den Play-offs bei der IGR Remscheid hatte Folgen. Die Partie, die die IGR mit 9:7 gewann, ist vom Verband mit 10:0-Toren und drei Punkten für die Remscheider gewertet worden. Dies hat zur Folge, dass beide Teams die Plätze in der Abschlusstabelle getauscht haben, und hat Auswirkungen für das Viertelfinale. Da muss die IGR am Samstag (15.30 Uhr) nun beim RSC Cronenberg ran und empfängt die Wuppertaler am Sonntag (15.30 Uhr, Hackenberg) zum Rückspiel. Herringen reist nach Düsseldorf. Die Germania steht unter dem Verdacht, absichtlich verloren zu haben, um im Halbfinale nicht auf Iserlohn zu treffen. pk