Spiel wird verschoben

Eine finale Entwarnung gibt es noch nicht. Aber: Dem Fußballer der 1. Spvg. Remscheid, der am Sonntag beim Spiel gegen den Hastener TV das Bewusstsein verloren hat und wiederbelebt werden musste, geht es etwas besser. Er ist nach Vereinsangaben nicht mehr in Lebensgefahr, liegt aber noch auf der Intensivstation. Eingehende Untersuchungen stehen an. Das für diesen Dienstag angesetzte Spiel zwischen Struck und Honsberg wird verschoben. -ad-