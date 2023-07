Spiel, Spaß und Stimmung passen perfekt

Die vierte Auflage der WK Open sorgt für großen Zulauf.

Wermelskirchen. Die vierte Auflage der WK Open liegt ein paar Tage zurück. Doch noch immer sprechen Tennisspielerinnen und Tennisspieler gerne über die vom TC Grün-Weiß Wermelskirchen gewohnt liebevoll ausgerichtete Veranstaltung. Auf der Anlage am Vogelsang gab in den Altersklassen beziehungsweise „Disziplinen“ Herren-Einzel, Herren-Doppel 120, Damen-Einzel und Mixed nicht nur tollen Sport zu bewundern, sondern auch ein sympathisches Miteinander.

Vor allem die Players Party hatte es in sich. Sie endete sonntags erst in den frühen Morgenstunden, was am Spieltag für kleinere Verzögerungen im Turnierablauf sorgte. Die Bewirtung durch PepeNero von Carmen Prete und ihrem Team und der bestens aufgelegte DJ Marius Preyer hatten ihren erhofften Anteil daran. Zum Sport: Mussten die Aktiven donnerstags wegen ergiebiger Regenfälle noch in die Halle ausweichen, so konnte in den Folgetagen draußen gespielt werden. Insgesamt waren 76 Aktive dabei – das Mixed sollte sich zahlenmäßig als am beliebtesten erweisen. Einige Mitwirkende nahmen sogar an zwei Disziplinen teil, was dafür sorgte, dass sie bis zu acht Partien im Laufe des Turniers absolvieren mussten.

Bei den Herren A bestätigte Ronny Winking seinen Vorjahressieg mit einem 6:1, 6:0 im Finale gegen Benny Voss. Die B-Wertung ging an Christoph Schneider, der mit 6:3, 6:2 gegen Lucas Platt gewann. Im Doppel-Finale der Herren 120 setzten sich Uli Hackländer und Frank Hemmerling mit 6:1, 6:0 gegen Elmar Borchardt und Bernd Jaspers durch. Das B-Endspiel ging an Ingo Jeremias und Klaus Reinhard (7:6, 6:4 gegen Ulrich Appel und Reiner Wirtz). Das Finale der Damen A stand im Zeichen von Sandra Wiedenhoff, die mit 6:3 und 6:2 gegen Rebecca Fey gewann. Vivien Schöpp war im B-Finale gegen Dany Paas erfolgreich (6:3, 6:2).

Die Mixed-Wertung wurde in einem 32er-Feld gespielt. Am Ende hatten Dennis Bonna und Hannah Otto die Nase vorne, gewannen gegen Robin und Jessica Kürten mit 6:3 und 6:3. Das B-Finale war umkämpfter. Schließlich jubelten Christoph und Katrin Wichern nach dem 2:6, 6:2, 10:8 gegen Michael und Vivien Schöpp. -ad-