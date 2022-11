Spiel geht in die Geschichtsbücher ein

SGH legt auf Kunstrasen los.

Dieses Spiel wird in die Geschichtsbücher eingehen. Zumindest in die der SG Hackenberg. An diesem Freitag rollt in Lennep zum ersten Mal der Ball auf dem neuen Kunstrasenplatz. Im vorgezogenen Spiel der Kreisliga A vom kommenden Wochenende empfängt die SGH die 2. Mannschaft des SC Ayyildiz Remscheid. Anstoß der Partie ist um 19.45 Uhr.

Damit können die Hackenberger, die Jahrzehnte um einen Kunstrasen gekämpft haben, nach 17 Auswärtsspielen in der laufenden Saison zum Start der Rückrunde endlich wieder in der heimischen Umgebung kicken. Einen großen Umstand macht der Verein, der im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag feiern wird, an diesem Freitag nicht. Alle Beteiligten dürften im Anschluss an die Partie noch mit dem einen oder anderen Getränk auf diese Premiere anstoßen.

Eine offizielle Einweihung des Platzes seitens der Stadt gibt es dann übrigens am kommenden Montag ab 19 Uhr. pk