Spiel des ATV fällt aus

Fußball und Handball.

Fußball, Frauen-Bezirksliga: Es ist fast schon müßig darüber zu philosophieren, wie es um die Favoritenrolle in der Partie zwischen der TG Hilgen und dem FSV Vohwinkel bestellt ist. 60 Punkte aus 20 Spielen sprechen eine deutliche Sprache gegenüber 19 Zählern aus der gleichen Anzahl der Partien. „Jeder will aber der Erste sein, der uns ein Bein stellt. Und auch die Wuppertalerinnen werden sich keine Blöße geben“, erklärt TGH-Trainer Tim Klammer – und dürfte bereits das „Finale“ um den Aufstieg eine Woche später im Hinterkopf haben. Dann geht es zum Wuppertaler SV, der bei einem Spiel weniger neun Punkte Rückstand hat. Aus diesem Grund wird bei den derzeit angeschlagenen Spielerinnen kein Risiko eingegangen. Maria Eichhorst wird definit nicht zur Verfügung stehen.

Fußball, Kreisliga A: Eine vorgezogene Partie und ein Nachholspiel fanden in dieser Woche statt. Dabei siegte im Vereinsduell TuRa Remscheid-Süd bei der eigenen 2. Mannschaft mit 4:1 (2:1). Der Tabellenletzte war überraschend durch Tim Goldbaum (21.) in Führung gegangen. Mit einem Dreierpack sorgte Gabriele Nazzareno dann aber für klare Verhältnisse (23./38./73.), ehe Luciano Franciosi den Schlusspunkt setzte (82.). Derweil bezwang die SG Hackenberg im Nachholspiel die TG Hilgen mit 2:0 (1:0). Dabei mussten die Gastgeber bis in die letzte Minute warten, ehe Dustin Guttmann für den Endstand sorgte. Alexander Aspileiter hatte die SGH in Führung gebracht (27.).

Fußball, Nachwuchsturnier: In der Sporthalle Klausen richtet der BV 10 Remscheid an diesem Sonntag (9 Uhr) ein Turnier für Bambini und F-Junioren aus. Neben den Gastgebern sind zwölf weitere Vereine dabei.

Handball, Landesliga: Die für diesen Samstag angesetzte Partie des ATV Hückeswagen beim Wald-Merscheider TV findet nicht statt. Die Solinger hatte aufgrund von Ausfällen um eine Verlegung gebeten. Der ATV, der nun die Punkte bekommen dürfte, stimmte dem allerdings nicht zu. -pk-