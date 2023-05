Spiegelbild der Saison

In einem waren sich die Verbandsligaspielerinnen des TB Groß-Ösinghausen einig. „Dieses Spiel schloss sich nahtlos an die vertrackte abgelaufene Saison an“, erklärte Teamsprecherin Monika Otto nach der 0:8-Niederlage bei der 3. Mannschaft von DJK BW Annen. Das Relegationsspiel um den Verbleib in der Liga war angesetzt worden, da es möglicherweise freie Plätze geben würde. Trotz der Niederlage könnte sich die Teilnahme an der Relegation aber gelohnt haben. Da Annen nun bereits den Klassenerhalt geschafft hat, sind die Burscheiderinnen der erste Anwärter auf einen möglicherweise freien Verbandsligaplatz. -pk-