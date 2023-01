Handball: So lief es für Panther und HGR

3. Liga: Bergische Panther – VfL Gladbeck 36:21 (19:11). Lange und gute Gespräche haben zum Erfolg geführt: Der von mehreren Teams umworbene Henrik Heider spielt auch in der kommenden Saison für die Bergischen Panther. Was bereits am Samstagabend durchsickerte, ist seit Sonntagmorgen fix. Damit kann der Tabellendritte einen Haken hinter eine weitere wichtige Personalie machen.