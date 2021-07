Die IGR sorgt sich um ihren Kapitän

Frauen der IGR gewinnen den Supercup. Herren unterliegen gegen Cronenberg.

Von Peter Kuhlendahl

Es war eine Szene, die in jedem Rollhockeyspiel einige Male vorkommt. IGR-Kapitän Yannick Peinke wurde beim Versuch, in einen Konter zu gehen, von einem Cronenberger an der Mittellinie unsanft gestoppt. Peinke ging zu Boden und schlug, sich vor Schmerzen krümmend, immer wieder mit der rechten Hand auf den Boden. In der 33. Minute wurde beim Supercup-Halbfinale am Samstagnachmittag in Herringen das Spiel gegen den RSC Cronenberg für die Remscheider zur Nebensache.

+ Aber die Knieverletzung von Yannick Peinke machte die zunichte. © Peter Kuhlendahl

„Es ist das Innenband im Knie. Ich fürchte, dass da etwas kaputt ist“, meinte Peinke nach Abpfiff der Partie, die die IGR am Ende mit 3:4 (2:1) gegen den bergischen Rivalen verlor. Der erreichte damit das Endspiel, in dem er am Sonntag gegen Germania Herringen mit 1:6 (1:4) unterlag. Der Deutsche Meister aus Westfalen hatte sich in seinem Halbfinale am Samstag mit 11:3 (8:2) gegen den TuS Düsseldorf-Nord durchgesetzt. „Ich bin sehr zufrieden. Obwohl wir erst seit drei Wochen im Training sind und dies unsere ersten Spiele waren“, sagte Herringens Coach Christian Zarod.

Bundesligastart könnte zum Himmelfahrtskommando werden

Doch zurück zum Drama um Peinke. „Ein dritter langfristiger Ausfall eines Stammspielers wäre eine Katastrophe. Das können wir nicht kompensieren“, stellte ein gefrusteter IGR-Vorsitzender Georg Feldhoff klar. Und auch der neue Trainer Timo Meier hatte sich seinen Einstand an der Bande mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. „Lass uns aber erstmal abwarten, was mit Yannick ist.“

+ Derweil tauschte sich Frauentrainer Markus Feldhoff mit Calenbergs Coach Milan Brandt aus. © Peter Kuhlendahl

Allerdings ist auch ihm klar, dass nach den Ausfällen von Daniel Strieder und Fabian Selbach der Bundesliga-Auftakt am kommenden Wochenende zum Himmelfahrtskommando werden könnte. Dies wurde auch gegen den RSC deutlich. Als Peinke verletzt raus musste, führte die IGR mit 3:1. Der IGR-Kapitän mit einem Doppelpack (12./15) und Alexander Ober per Penalty (30.) hatten die Treffer erzielt. „Wenn Yannick im Spiel geblieben wäre, hätten wir gewonnen“, meinte Meier.

Doch ohne ihn konnte das Team, das dann nur noch aus den Feldspielern Alexander Ober, Yannik Lukassen, Kai Riedel, Eric Krämer und Tom Kessens bestand, dem Druck der Cronenberger nichts mehr entgegensetzen. Und hätte Keeper Jonas Langenohl nicht einige Male glänzend reagiert, wäre die Niederlage noch viel deutlicher geworden.

IGR-Frauen siegen im Finale gegen Iserlohn

Ganz anders ist die Situation bei den Frauen der IGR. Diese haben beim Supercup am Wochenende gezeigt, dass sie in der neuen Saison bei der Vergabe des Titels ein gehöriges Wörtchen mitreden werden. So haben sie am Sonntag im Finale den amtierenden Deutschen Meister ERG Iserlohn mit 5:3 (3:1) bezwungen.

Tags zuvor im Halbfinale hatte sich die IGR gegen den RSC Cronenberg mit 7:3 (1:2) durchgesetzt. Iserlohn siegte im zweiten Halbfinale gegen Bison Calenberg mit 9:4 (4:3).

AUSLOSUNGEN EUROPAPOKAL Vor einer sportlich großen Herausforderung stehen die IGR-Herren. Sie empfangen in der ersten Runde am 19. Oktober das portugiesische Spitzenteam HC Braga. Das Rückspiel findet am 16. November statt. DRIV-POKAL Auch das Los im Achtelfinale des nationalen Pokalwettbewerbs ist ein Hammer. Die IGR-Herren müssen am 14. Dezember beim RSC Cronenberg ran. Die Frauen empfangen am gleichen Tag die RESG Walsum.

„Zunächst muss ich unsere beiden jungen Torhüterinnen Annabell Pillenkamp und Leonie Hochstein loben. Sie haben ihre Aufgabe gut gemacht“, sagte ein hochzufriedener IGR-Coach Markus Feldhoff, der in beiden Spielen auf eine offensive Taktik setzte.

IGR-Tore gegen RSC: Saphira Giersch (3), Lea Steinmetz (2), Celina Söhngen und Annika Zech; gegen ERG: Giersch, Söhngen (je 2), Zech.