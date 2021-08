Die SGH sorgt für die große Überraschung

Kreisliga A: Hackenberger schlagen den BVB. Born siegt klar, 09/35 nach Rückstand.

Von Andreas Dach und Marc Jörgens

SG Hackenberg – BV Burscheid 3:2 (2:1). Ein Freistoß von Markus Jatzek in der Schlussminute sorgte für Glücksgefühle bei der SGH, die durch den Überraschungssieg vom vorletzten auf den drittletzten Platz vorrückte. Sekunden zuvor war Julien Feddrich freistehend vor dem Tor des Gastgebers gescheitert. „Hackenberg hat immer an sich geglaubt“, analysierte BVB-Trainer Werner Malischke. „Werner hat halt Ahnung“, reagierte SGH-Coach Michael Bagusch lächelnd auf die Worte seines Kollegen. Patrick Wüstemann (15.) und Sebastian Adamek (44.) hatten für sein Team getroffen, Tim Wallat doppelt für Burscheid (29./66.). Gästespieler Dennis Prinz sah Gelb-Rot (73.).

SC Ayyildiz – TS Struck 3:3 (2:2). Struck gab nie auf und kam in der Schlussminute durch Abdelkarim El-Bouhmi noch zum Ausgleich. Wechselnde Führungen brachten für die Zuschauer einen hohen Unterhaltungswert: Volkan Türkmen schoss den SCA nach vorne (28.), ein Doppelschlag von Sinan Ceyhan (37./38.) ließ Struck jubeln, ehe Türkmen kurz vor der Pause ausglich (2:2, 44.). Als Ayyildiz durch ein Tor des A-Jugend-Spielers Ahmet Gülmez (63.) vorne lag, deutete einiges auf einen Sieg des Gastgebers hin. Das Ende ist bekannt . . . Für SCA-Coach Mohammed Dair kein Beinbruch: „Auch wenn es sich ein bisschen wie eine Niederlage anfühlt.“ Strucks Trainer Ramazan Dagdas war stolz auf sein stark ersatzgeschwächtes Team: „Da muss man erst mal einen Punkt holen.“

RSV Hückeswagen – VfB Marathon 0:8 (0:4). Scheibenschießen an der Schnabelsmühle, wo Marathon mit dem RSV kurzen Prozess machte. Dabei teilten sich die Reinshagener ihre Treffer fein auf beide Hälften auf. Patrick Kunde war dreifacher Torschütze (24./55./65.), Nico Pasold (14./33.) und Pierre Fragola (20./87.) trafen jeweils doppelt. Ein Treffer blieb Eduard Repp (77.) vorbehalten. RSV-Trainer Toni Fornarelli war stinksauer: „Am Dienstag suche ich das Gespräch mit dem Vorstand. So geht es nicht weiter bei uns. Man kann nicht immer vier oder fünf Spieler mit durchziehen.“

SSV Dhünn – Dabringhauser TV II 2:0 (0:0). Sebastian Mosler (55.) und Tim Schwebke (67.) waren mit ihren Treffern in der zweiten Hälfte die Helden beim Nachbarschaftsduell an der Staelsmühle. Insgesamt handelte es sich um eine ausgeglichene Partie. DTV-II-Trainer Lars Hartmann wertete das 1:0 als Knackpunkt: „Dem Tor ist ein Foulspiel an unseren Torhüter vorausgegangen.“ Für Dhünns Trainer Thomas Heyer ging der Erfolg in Ordnung: „Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser.“ Ärgerlich: SSV-Spieler Max Schulte sah Gelb-Rot (75.). Heyer: „Er wird uns fehlen.“

SV 09/35 Wermelskirchen – VfL Lennep 3:1 (0:0). Der Tabellenführer tat sich reichlich schwer, bekam aber nach einem Rückstand (Eugen Michel, 54.) doch noch soeben die Kurve. Luca Postic (61.), Chris Stumpf (76.) und Sean Soares (85.) trafen für den Gastgeber, der Doriel Itumine in der 70. Minute mit einer roten Karte verloren hatte. „Wir haben uns gut verkauft. Individuelle Fehler haben uns das Genick gebrochen“, befand VfL-Trainer Matthias Winkler. Hingegen sagte 09/35-Coach Karl-Heinz Fleischer: „Ein Pflichtsieg. Mehr nicht.“ Schon während der ersten zehn Minuten hatte Wermelskirchen mehrere glasklare Chancen ausgelassen.

TG Hilgen – SSV Bergisch Born 0:5 (0:3). Mit einem überzeugenden Auftritt machte der Tabellenzweite deutlich, dass er nicht gewillt ist, sich mit dieser Platzierung zufriedenzugeben. Die Tore von Ruben Schmitz-Heinen (4.), Nick Salpetro (15.), Deniz Blas (44., Eigentor), Nicolas Gillich (56.) und Dennis Rauchhaus (59.) unterstrichen die Aufstiegs-ambitionen der Borner eindrucksvoll, die es in der letzten halben Stunde ein wenig gemächlicher angehen ließen. „Bei uns greifen die Rädchen immer besser ineinander“, freute sich Borns Trainer Ramon Florez. „Hilgen war leichter zu bespielen, als wir das vermutet hatten.“ TGH-Trainer Sebastian Dahlmann fand, „dass Born nicht um fünf Tore besser war. Unsererseits war es ein Tag der Geschenke.“

TG Hilgen II – Hastener TV 1:0 (0:0). Hasten traf dreimal Aluminium, hatte Chancen satt. Das einzige Tor des Tages gelang aber dem klar unterlegenen Gastgeber – in der 89. Minute durch Fabio Dias. „Das war auch gleichzeitig unsere einzige Torchance überhaupt“, gab Trainer Patrick Pfefferle zu. Sein Gegenüber Timo Meier bemühte eine altbekannte Floskel: „Wir hätten noch bis Ostern spielen können und nicht getroffen.“

BLICK EINE LIGA TIEFER

KREISLIGA B Die Spitzenteams gaben sich keine Blöße gewannen zum Teil überzeugend. Tabellenführer FC Remscheid II setzte sich mit 4:0 gegen den SC Ayyildiz II durch. Als dreifacher Torschütze ragte Mike Seute heraus. Noch deutlicher machte es Verfolger Ülküspor beim 5:0 gegen den Dabringhauser TV III. Doppeltorschütze war Mustafa Dedeoglu. Kurios verliefen die 90 Minuten beim 5:2 des drittplatzierten BV Burscheid II gegen den BV 10 Remscheid. Zur Pause hatten die Adlerträger nämlich noch mit 2:0 geführt. Die Partie von Schlusslicht TuSpo Dahlhausen gegen TuRa Pohlhausen fand nicht statt, da kein Schiedsrichter erschienen war.