8:0 sorgt für Platz zwei

Durch einen 8:0-Erfolg gegen den SV Frielingsdorf stürmte die SG Wermelskirchen/Wipperfürth auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksklassen. Eine starke Leistung, zu welcher in den Einzeln Yesim Asik, Christian Neugebauer, Matthias Post und Jan Ebinghaus Punkte beisteuerten. In den Doppeln waren es: Yesim Asik/Andrea Mayer, Matthias Post/Caj Höfer und Christian Neugebauer/Jan Ebinghaus. Das Mixed ging an Andrea Mayer/Caj Höfer. Die Zweite der SG steht vor dem Aufstieg in die Bezirksklasse. ad