Bundesliga-Aufsteiger zahlt ordentlich Lehrgeld

Der WSV ist in der Fußball-Regionalliga im vorgezogenen Spiel im Einsatz. Der HSV trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals auf SV Union Halle-Neustadt.

Solingen/Wuppertal. Als Neuling beim amtierenden Deutschen Meister und großen Titelfavoriten antreten zu müssen, ist sicherlich kein Zuckerschlecken. So kamen die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath zum Auftakt in der Bundesliga dann auch ordentlich unter die Räder und mussten sich bei der SG BBM Bietigheim mit 20:43 (13:21) geschlagen geben. Die Gäste wurden vor 1100 Zuschauern in Ludwigsburg förmlich überrollt und lagen nach zwölf Minuten bereits mit 2:13 im Hintertreffen. Der Burscheiderin Pia Adams blieb es übrigens vorbehalten, den allerersten Bundesligatreffer der Solingerinnen zu erzielen. Sie traf nach drei Minuten zum 1:2. Dies blieb aber quasi das einzige Highlight. In der Pause der Partie wurde derweil das Achtelfinale des DHB-Pokals ausgelost. Der HSV hat wieder ein Heimspiel. Zwischen dem 25. September und 1. Oktober ist Ligakonkurrent SV Union Halle-Neustadt zu Gast.

Wie in der Bundesliga ruht auch in der Fußball-Regionalliga am Wochenende der Spielbetrieb. Mit wenigen Ausnahmen: Der Wuppertaler SV ist am Samstag in einer vorgezogenen Partie vom nächsten Wochenende um 14 Uhr bei der U23 des SC Paderborn zu Gast. Ziel des Tabellenführers ist es, im siebten Spiel den sechsten Sieg einzufahren. Damit würde der WSV seinen Vorsprung an der Spitze ausbauen und die Konkurrenz unter Druck setzen.-lc/pk-

