Das Liga-Aus für die Klingenhalle ist nun Gewissheit

Am 27. November 2022 fand das letzte Bundesligaspiel des BHC in der Klingenhalle statt. Es könnte das letzte jemals gewesen sein.

Der Bergische HC spielt bis auf Weiteres nur noch in Wuppertal und Düsseldorf.

Von Thomas Rademacher

Solingen. In der Handball-Bundesliga der Männer wird sich zur Ende August beginnenden Saison eine Menge verändern. Sichtbarste Neuerung ist die Einführung des Videobeweises im Oberhaus. Das haben die 36 Erst- und Zweitligisten auf ihrer gemeinsamen Tagung beschlossen. Auch daher steht spätestens jetzt fest, dass die Klingenhalle nicht mehr als Spielort für den Bergischen HC dienen kann. „Stillstand bedeutet Rückschritt“, sagt Geschäftsführer Jörg Föste. „Noch nie war diese Weisheit so treffend wie in diesem Fall.“ Pokalspiele können wohl noch am Weyersberg ausgetragen werden, doch um Punkte wird es vorerst nicht mehr gehen. Das sind die Gründe:

Neuer TV-Partner: In der Saison 2023/24 übernimmt die neue Streaming-Plattform Dyn die Ausstrahlung aller Bundesligaspiele. „Der Übertragungsaufwand ist viel größer als bisher bei Sky“, weiß Jörg Föste. „Es existiert ein 60-seitiges Pflichtenheft, das in Absprache mit der Liga erstellt wurde. Eine ganze Reihe von Punkten dürften in der Klingenhalle nur sehr schwer umsetzbar sein.“ Dabei geht es zum Beispiel um Vorgaben für das Licht und technische Voraussetzungen, die die höherwertige Übertragung überhaupt erst ermöglichen. „Mit großen Anstrengungen könnten wir die meisten dieser Punkte vielleicht noch erfüllen, es gibt auch noch eine einjährige Übergangs- und Ausnahmeregelung“, erläutert Föste. Perspektivisch passe die Klingenhalle aber gewiss nicht mehr ins Portfolio.

Videobeweis: Künftig haben Schiedsrichter die Gelegenheit, sich strittige Szenen noch einmal anzuschauen. „Um das zu ermöglichen, muss in der Nähe des Kampfrichtertisches Platz dafür geschaffen werden. Das passt in der Klingenhalle schlicht und ergreifend räumlich nicht“, sagt Föste. Eine Verschiebung des Feldes funktioniere durch die Empore auf der Gegenseite zur Haupttribüne nicht, eine Verlegung des Kampfrichtertisches unter die Empore würde bedeuten, dass auch die Spielerbänke dort sein müssten. Eine beträchtliche Anzahl an guten Sitzplätzen fiele weg. „Die Klingenhalle ergibt für uns als Heimspielstätte ohnehin nur Sinn, wenn sie voll besetzt ist“, betont der BHC-Geschäftsführer mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Die Halle gehört zu den kleinsten der Liga, so dass diese Option nicht im Raum steht.

Begrenzung der Spielorte: Um dieselbe Übertragungsqualität in allen Hallen der Handball-Bundesliga zu ermöglichen, werden die Spielstätten auch seitens des Rechteinhabers Dyn ertüchtigt. So sollen auch feste Kameras installiert werden. Zudem wird die Technik einen „doppelten Boden“ erhalten. Sollte es also zu einem Ausfall einer Leitung kommen, bleibt die Übertragung gesichert. Aus diesem Grund dürfen Vereine eigentlich nur noch an zwei Orten ihre Heimspiele austragen. „Dass wir drei nutzen dürfen, ist schon ein Entgegenkommen“, betont Föste. „Dyn muss schließlich Aufwand betreiben und Investitionen tätigen.“ Daraus ergebe sich, so Föste, dass der Erhalt der Klingenhalle keine freie Entscheidung des BHC mehr ist. „Sie ist uns durch die neuen Vorgaben abgenommen worden.“

Die Folgen: Die Klingenhalle mit oft monierten Problemen – wie VIP-Bereich im Mattenraum, kaum Luxus für Partner oder Legionellen in den Duschen – erlebt keine Männer-Bundesliga mehr. Der BHC wird etwa zur Hälfte in der Unihalle Wuppertal und Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf antreten. Für Topspiele geht es in den PSD Bank Dome. Einen Trost für Solinger Fans hat Föste: „Wahrscheinlich werden wir noch Pokalspiele in der Klingenhalle machen dürfen.“

Hintergrund

Arena: Um wieder Erstliga-Handball in Solingen zu erleben, muss wohl die Klingenhalle entweder aufwendig saniert und restauriert oder das Arena-Projekt realisiert werden. Investoren, die nicht namentlich genannt werden wollen, äußern sich im Spätsommer zur Lage der Dinge.

Videobeweis: Künftig dürfen sich Schiedsrichter strittige Szenen noch einmal anschauen, um ihre Entscheidungen zu überprüfen. Dabei wird es keine Challenge geben, Trainer können also nicht auf die Sichtung einer Szene bestehen. Überprüfbar ist fast alles – wie Fouls oder auch, ob der Ball innerhalb der Spielzeit im Tor gelandet ist. Nicht nachweisbar ist aus technischen Gründen zunächst, ob die Kugel die Torlinie überquert hat oder ein Wechselfehler vorliegt.

Förderung: Wer ein Dyn-Abo abschließt, unterstützt mit zehn Prozent des Preises den Nachwuchs seines Wunschsports. Die Jugendabteilungen der Vereine erhalten die Gelder basierend auf eingesetzten U23-Spielern. Der BHC hat mit Elias Scholtes, Yannick Fraatz, Aron Seesing und Alexander Weck vier davon im Kader.