Soldaten mit besserem Ende

Umkämpfte Partie: Die Soldaten Leon Sonneborn und Leon Hackländer (in Weiß, v.l.) gegen die ATVer Tobias Bonekämper und Fabio Krempel (in Rot, v.l.).

Das Landesligaspiel gegen den ATV ist eine knappe Kiste – Torreicher Spieltag

Von Andreas Dach

HC BSdL – ATV Hückeswagen 32:31 (13:14). Rund 20 Sekunden vor dem Abpfiff war Dominic Bersau der umjubelte Siegtorschütze für die Soldaten. „Es war ein packendes Derby“, sagte Alexander Zapf, der in Abwesenheit von Björn Sichelschmidt als Spielertrainer fungierte. „Am Ende waren wir einen Tick abgezockter.“ Damit könnte er auf die Freiwurfsituation angespielt haben, nach der es etwas tumultartig zuging. „Die Zeit ist nicht angehalten worden“, bedauerte ATV-Trainer Jens Greffin. „Das war schade, weil die Jungs sich echt den Allerwertesten aufgerissen haben und einen Punkt verdient gehabt hätten.“ Sonderlob gab es für Daniel Bangert („Viele Ballgewinne“) und Tobias Bonekämper („Offensivpotenzial ausgeschöpft“).

Tore HC: Söhnchen (7), Bersau (5), Voss (4/1), Zapf (4/2), Hackländer (3), Schnellhardt, Nitsche, Reddmann (je 2), Unger, Heppner, Sonneborn (je 1).

Tore ATV: Bangert (9/3), Bonekämper (8), Frischmuth, Mettler (je 4), Krempel (3), Borisch, T. Kuhlwilm, Koloczek (je 1).

HG Remscheid II – Bergischer HC III 36:27 (20:15). Anderer Tag, andere Leistung. Hatte die HGR II am Donnerstag noch maßlos enttäuscht und beim Abstiegskandidaten Niederbergischer HC verloren, so zeigte sie diesmal ein anderes Gesicht. „Das war eine super Teamleistung“, lobte Trainer Fabian Flüß. Gegen die blutjungen Gäste fand man vor allem im Angriff gute Lösungen und steigerte sich nach und nach auch in der Abwehr. Daniel Merckelbach war laut Flüß „total gut“. Tore: Merckelbach (8), B. Wittmaack, Müller (je 5), Stausberg, Franz, Schumacher (je 3), Pfeiffer (3/2), Kinder, A. Jungjohann, N. Jungjohann (je 2).

Wermelskirchener TV – SSG Wuppertal 36:23 (24:11). Der WTV fuhr gegen das Schlusslicht den erwarteten Start-Ziel-Sieg ein und hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können. Doch wie das manchmal so ist: Im Gefühl des sicheren Sieges lässt man das Spiel schon mal ein wenig schleifen. Zudem wurde munter durchgewechselt. In Gefahr geriet der Erfolg in keiner Sekunde. Sprecher und Spieler Lukas Hedderich bedankte sich bei den Zuschauern, „die uns wieder unfassbar unterstützt haben“. Nach Spielende wurde es dann noch emotional: Thomas Schmitz wurde verabschiedet. Er geht für drei Monate für ein Praktikum in die USA, wird danach an einem weiter entfernten Ort studieren und dadurch nicht mehr zur Verfügung stehen. Tore: Krutzki (11/3), Loureiro Marques (8), Siebert (5), Benscheidt, Hedderich (je 3), Schmitz, Zimmer (je 2), Wirths, Halbach (je 1).

TV Witzhelden – HSG Radevormwald/Herbeck 21:17 (10:7). Ohne die kurzfristig ausgefallenen Sebastian Droste und Marius Franken fehlten der HSG laut Trainer Björn Frank „die einfachen Tore“. Zwar stand sein Team defensiv gut, aber vorne musste man für jeden Treffer einen großen Aufwand betreiben. Christian Rother feierte einen guten Einstand.

Bergische Panther III – Niederbergischer HC 46:30 (23:13). Die Panther III lösten die Pflichtaufgabe souverän und überrannten den NHC von der ersten Minute an. Teamsprecher Angelos Romas meinte: „Zwar sind 30 Gegentreffer zu viel, aber das soll unsere gute Leistung nicht schmälern.“ Daran will man künftig anknüpfen und sich sukzessive von den unteren Tabellenplätzen absetzen. Mit einem Kader, der endlich komplett ist. Tore: Hain (14), Arndt (13), Scheel (8), Gehrt, Gwosdz, Kleinert (je 3), Lock, Heu (je 1).