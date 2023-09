Soldaten lassen bei ihrer Saisonpremiere in Witzhelden nichts anbrennen

Handball-Landesliga: HGR II siegt auch in Hückeswagen und steht an der Spitze – auch Rade landet zweiten Erfolg – Panther III mit zwei Niederlagen.

TSV Aufderhöhe II – HSG Radevormwald/Herbeck 21:22 (15:11). Es war ein Kraftakt. Und wieder zahlte sich aus, dass die Rader am Ende mehr Sprit im Tank hatten. „Die Jungs haben toll gekämpft und verdient gewonnen“, freute sich Trainer „Jala“ Frank. Und die Rader steckten auch weg, dass sie in der Schlussphase in ständiger Unterzahl agieren mussten. Tore: Bangert (5/1), Franken, Peppinghaus, Schnepper (je 3), vom Werth, Schoermann, Schumacher (je 2), Pfeiffer (2/1).

TV Witzhelden – HC BSdL 28:34 (12:17). Die besser bestückte Bank und die stärkeren Einzelspieler waren die Garanten für den Sieg. „Ansonsten war es für uns nach dem Ausfall in der vergangenen Woche ein typisches Saisonauftaktspiel“, erklärte HC-Spielertrainer Roman Warland, der Dominic Bersau und Leon Sonneborn ein Sonderlob aussprach. Eng wurde es einzig in der 40. Minute. Da verkürzte Witzhelden auf 20:21. Tore: Zapf (9/4), Bersau (7), Sonneborn (6), Voss (4), Breenkötter, Söhnchen, Warland, Michel (je 2).

Bergische Panther III – HSV Solingen-Gräfrath 26:31 (14:18). Die Panther III starteten gut in die Partie und waren bis zur zehnten Minute (6:6) auf Augenhöhe. „Dann sind wir wieder, wie bei der Niederlage in Remscheid, in die alten Muster verfallen“, berichtete Trainer Angelos Romas und kritisierte zu viele Fehler. Dies wurde nach der Pause zwar besser und der Rückstand auf zwei Tore verkürzt. Zu mehr reichte es aber nicht. Tore: Bick (8), Gwosdz (5), Hain, Heider, Kleinert (je 3), Arndt, Lock (je 2).

DJK Unitas Haan III – Wermelskirchener TV 24:21 (11:10). Die Partie war lange ausgeglichen. Der WTV führte nach 48 Minuten mit 17:16, lag nach 52 Minuten aber mit 18:20 im Hintertreffen. Am Ende gingen die Kräfte aus. „Die kämpferische Einstellung und eine gute Torhüterleistung reichten leider nicht“, sagte Coach Michael Renner. Tore: Rützenhoff (5), Krutzki, Knürenhaus (je 4), Zimmer (3), Loureiro Marques (2), Halbach, Benscheidt, Hilverkus (je 1).

ATV Hückeswagen – HG Remscheid II 22:30 (10:17). Spannung kam am Sonntag im Derby nie auf. „Wir konnten das Tempo einfach nicht mitgehen“, erklärte ATV-Coach Jens Greffin. „Das war eine tolle Teamleistung“, erklärte sein Gegenüber Fabian Flüß. Tore ATV: Bonekämper, Frischmuth (je 5), Mettler (4/2), Koloczek (3/1), Cantow, Schotters, Krempel, T. Kuhlwilm, Höhfeld (je 1). Tore HGR II: Merckelbach (8), A. Jungjohann (7), Baier (5/2), Kinder, Franz (je 3), Imping, Stausberg (je 2).