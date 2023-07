Soldaten haben ein starkes Feld zusammengestellt

Alexander Zapf in einer Doppelfunktion: Er gehört beim HC BSdL zu den Organisatoren der Bergischen Handball-Meisterschaften und nimmt als Trainer mit dem VfL Eintracht Hagen II teil.

Die Bergischen Handball-Meisterschaften gehen in ihre fünfte Auflage.

Von Andreas Dach

Remscheid. Da kommt Freude auf. Zwischen dem 11. und 13. August werden die Handballer der Bergischen Soldaten (HC BSdL) zum fünften Mal Ausrichter der Bergischen Handball-Meisterschaften sein. Wobei die Daten für die eigentlichen Titelkämpfe nicht ganz richtig genannt sind. Der 11. August (der Freitag) wird aus dem Wettbewerb ausgelagert. Dann findet ein Blitzturnier dreier Landesligisten statt. Die HSG Radevormwald/Herbeck, die HG Remscheid II und der Gastgeber sorgen nicht nur für einen attraktiven Auftakt in ein langes Handball-Wochenende, sondern versprühen in der Halle Neuenkamp auch jede Menge Lokalkolorit. „Die Spiele werden jeweils zweimal 20 Minuten dauern“, sagt Alexander Zapf, der zum Organisationsteam gehört und viele Fäden in der Hand hält.

Die drei Partien der ambitionierten Landesligisten werden zwischen 18 und 20.35 Uhr stattfinden, ehe man gemeinsam den geselligen Teil einläuten will.

Am Samstag (von 10 bis 22 Uhr) und Sonntag (von 12 bis 16 Uhr) kommt es dann zur „richtigen“ Bergischen Handball-Meisterschaft. Die Soldaten haben ein attraktives Teilnehmerfeld zusammengestellt. In der Gruppe A spielen die HSG Siebengebirge (mit Rückkehrer Bjarne Steinhaus von den Bergischen Panthern), der TSV Bonn rrh. (Trainer Frank Berblinger), der VfL Eintracht Hagen II (Trainer Alexander Zapf) und der LTV Wuppertal. Die Gruppe B wird gebildet von der DJK Unitas Haan, der SG Schalksmühle/Halver, dem TuS Bommern und der HSG Gevelsberg-Silschede. Clubs zwischen der 3. Liga und der Oberliga werden also den Titel unter sich ausmachen.

„Jetzt hoffen wir, dass wir auch viele Leute in die Halle bekommen“, spricht Zapf nachvollziehbare Worte aus. „Ich glaube schon, dass wir ein gutes Handball-Event auf die Beine gestellt haben.“ Er hat beobachtet, dass Turniere wieder einen größeren Zulauf haben und von vielen Teams gerade auch im Hinblick auf Harznutzung, städtische Auflagen und vieles mehr gerne frequentiert werden.

Für die Mannschaften werden die Bergischen Hallen-Meisterschaften möglicherweise zum wichtigsten Test vor dem bald darauf folgenden Meisterschaftsstart. Das macht noch mehr Lust auf eine starke Veranstaltung.