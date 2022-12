Frisch Auf Lennep: So führt Martin Sobetzko die gute Arbeit von Rolf New weiter

TV Frisch Auf Lennep: In gut einem Jahr im Amt hat der Vorsitzende schon einiges auf den Weg gebracht

Von Andreas Dach

Remscheid. Er ist seit mittlerweile über einem Jahr im Amt. Es waren nicht die kleinsten Fußstapfen, die Martin Sobetzko als neuer Vorsitzender des TV Frisch Auf Lennep Ende November 2021 auszufüllen hatte. Rolf New hatte den Verein über viele, viele Jahre erfolgreich geführt und Sobetzko selbst als seinen Nachfolger auserkoren.

Nicht die schlechteste Entscheidung. Innerhalb der 13 Monate hat der Radevormwalder mit seinem Vorstandsteam dafür gesorgt, dass der Verein nach wie vor auf sicheren Füßen steht und einige neue Dinge angeschoben.

Sobetzko ist eigentlich Handballer, war lange Trainer bei der HSG Radevormwald/Herbeck – mit einem kurzen Abstecher zum SV Wipperfürth.

2007 als Röntgenlüöper zum Verein gekommen

Wie ist er dann zum TV Frisch Auf gekommen? Er sagt: „Ich habe 2005 mit dem Laufen begonnen und an einem Projekt in Rade teilgenommen. 2007 bin ich ein Röntgenlüöper geworden, dem TV Frisch Auf Lennep beigetreten und bis heute treu geblieben.“

Mehr als das: Der Familienmensch hat ein großes Maß an Verantwortung übernommen, welcher er sich gerne stellt. Er packt an und stellt den Teamgedanken über alles. Viele Dinge sind inzwischen auf den Weg gebracht worden.

Man denke an den engen Austausch mit der Berufsgenossenschaft, den Ersthelfer-Lehrgang für Übungsleiter mit dem DRK Remscheid, die Reform der Übungsleitervergütungen und vieles mehr. Keinesfalls nur am Rande erwähnt soll bleiben, dass man Geflohenen aller Länder die kostenlose Teilnahme am gesamten Sportprogramm anbietet, um für ein wenig Ablenkung und Normalität zu sorgen.

Längst wird auch der Blick nach vorne gerichtet. Sobetzko sagt: „Der Fokus liegt auf einer soliden Finanzierung mit stabilen Beitragssätzen. Und für die Vorstandsarbeit möchten wir junge Menschen mit ins Team holen.“ Pünktlich zum 90. Vereinsgeburtstag in 2023.

Das hat sich Martin Sobetzko für 2023 vorgenommen

Und was hat Sobetzko sportlich für sich selbst geplant? „Den einen oder anderen Lauf und einen Start bei der Night on Bike.“