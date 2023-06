So trotzt Marathonteam des RTB dem Trend

Es gab Zeiten, da boomte der Laufsport.

Von Andreas Dach

Remscheid. Da hatten Vereine einen enormen Zuwachs an Mitgliedern, immer mehr Männer und Frauen, Jungs und Mächen wollten zu den Trendsettern gehören. Dann kam Corona . . .

Nun wäre es einfach, alleine die Pandemie als Grund dafür heranzuführen, dass Veränderungen eintraten. Dass Wettbewerbe (zum Teil) noch nicht wieder die Zahlen von früher erreichen. Dass Clubs über Mitgliederschwund klagen (müssen). Viele Dinge spielen zusammen. Das weiß man auch beim RTB-Marathonteam. Als Matthias Bioly diese Abteilung bei den Reinshagenern Anfang der 2000er-Jahre ins Leben rief, konnte man sich vor Zulauf kaum retten. Heute hat dieses Team der Laufsportbegeisterten gerade mal noch elf Mitglieder, welche möglichst regelmäßig freitags um 17 Uhr an der Halle West zum Training zusammenkommen.

Aufgeben? Kommt nicht in Frage. Schon gar nicht für Udo Stollwerk, der zu den Urgesteinen gehört. Er und seine Mitstreiter wie Klaus Lipus suchen nach Mitteln und Wegen, um an alte Glanzzeiten anknüpfen zu können. Dazu gehört vor allen Dingen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wie gerade erst beim Mittsommernachtslauf in Dhünn, wo man mit einem Trio vertreten war. Uta Niedrig lief die 10 Kilometer in 1:00:48 Stunden und belegte damit Platz drei in der Altersklasse 55. Sogar als Sieger stand der 78-jährige Hermann Haaser auf dem Podest. Er hatte die 10 Kilometer in der AK75 in 1:06:32 Stunden hinter sich gebracht. Auch Udo Stollwerk durfte sich als Gewinner feiern lassen. In der AK70 brauchte er für die 6 Kilometer 39:24 Minuten.

Damit ließ das RTB-Marathonteam aufhorchen. Das gilt auch für die Aktivitäten bei der Sommeraktion „Sport im Park“, bei welcher man als Anbieter für die Laufgruppen vor Ort ist. Und bei weiteren Laufveranstaltungen, die man schon einmal für den Herbst ins Auge gefasst hat. Man denke an Zons, an Wipperfürth und auch an den Röntgenlauf. Dort wird man mit einzelnen Aktiven nicht nur auf der Strecke zu finden sein, sondern erstmals mit dem RTB-Marathonteam auch einen Verpflegungsstand bei Kilometer 30 bewirtschaften.