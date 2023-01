So testet die Kreisliga A vor dem Start am 12.2.

Am letzten Spieltag des alten Jahres hatte es nur ein abgespecktes Programm in der Fußball-Kreisliga A gegeben. Diverse Partien konnten am 11. Dezember wegen Unbespielbarkeit der Plätze nicht ausgetragen werden. Für sie ist der 12. Februar als Nachholtermin vorgesehen. Dann treffen aufeinander: SV 09/35 Wermelskirchen II – BV 10 Remscheid, FC Remscheid II – SSV Dhünn, VfB Marathon – SC Heide, SSV Bergisch Born II – TuRa Süd II und 1. Spvg. Remscheid – TS Struck. ad