So stellt er sich die Zukunft der HGR vor

Leo Bona am Samstag im Dress der 2. Mannschaft der HG Remscheid: Es gibt fast nichts, was er nicht macht. Er ist Spieler, Schiedsrichter und neuerdings auch 1. Vorsitzender.

Gespräch mit Leo Bona, dem neuen 1. Vorsitzenden der HG Remscheid.

Remscheid. Seit wenigen Wochen ist Leo Bona neuer Vorsitzender der HG Remscheid. Mit Malte Frank ist er als Schiedsrichter in der 2. Handball-Bundesliga unterwegs. Er selbst spielt in der Landesliga Handball – bei der HGR II. Am Sonntagabend war Bona Gast beim Instagram-Podcast der RGA-Sportredaktion. Wir haben seine wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Leo Bona über ein Handballspiel, welches erst kurz vor dem Podcast zu Ende gegangen ist . . .

. . . Mit Malte Frank durfte ich in der 2. Bundesliga das Derby zwischen TuSEM Essen und dem TSV Bayer Dormagen pfeifen. Es war supereng und spannend. Danach sind wir zufrieden nach Hause gefahren.

Bona über die Vielzahl der Ämter, die er ausübt . . .

. . . Das ist alles eine Frage der Organisation. Wenn man etwas gerne und mit Leidenschaft macht, dann investiert man halt auch in das, was man tut.

Bona über seine neue Vorstandsarbeit . . .

. . . Wenn sich die Arbeit auf die Schultern verteilt, lässt sich Potenzial wecken, welches genutzt werden kann. Nils Jungjohann, Bernd Pflüger und ich werden versuchen, die Geschicke ordentlich zu leiten . . .

Bona über das Bild von der HG Remscheid als schlafendem Riesen . . .

. . . Das empfinde ich als eine etwas ketzerische Formulierung. Es ist sicher viel Potenzial vorhanden. Man muss aber viel richtig machen.

Bona über den Samstagabend in der Sporthalle Neuenkamp . . .

. . . Wir wollen auch weiter begeisternden Handball spielen. Aber unser Ziel muss sein, eine solch tolle Atmosphäre wie am Samstag auch dann zu schaffen, wenn es mal nicht läuft. Dazu ist der Rahmen wichtig, den man abbildet. Es hat sicher vielen gefallen, dass wir am Samstag einen Eiswagen organisiert hatten, um der Hitze zu trotzen.

Bona über das wichtigste Augenmerk des neuen Vorstands . . .

. . . Die 1. Mannschaft wird von der GmbH betreut. Diese macht das gut. Wir müssen uns um den Unterbau kümmern. Dazu gehört, sich mit der 2. Mannschaft in der Verbandsliga zu etablieren, die wir erreichen wollen. Die Dritte soll eine Plattform für die Jugend bilden. Womit wir bei einem weiteren Thema sind: Auch bei der Jugend gilt es einen guten Rahmen zu schaffen und dem Mitgliederschwund zu trotzen. Corona hatte auch bei uns Wirkung gezeigt. Dazu gehören eine neue Ausstattung und ein gemeinsames Konzept von der F- bis zur A-Jugend.

Bona über die Kooperation mit RTV und LTV im Jugendbereich . . .

. . . Im Augenblick profitieren alle drei Vereine davon. Aber es ist auch klar, dass schon einmal Schwierigkeiten auftreten, wenn man zu dritt an einem Tisch sitzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, klare Zukunftsaussichten zu formulieren. Es ist schwer zu sagen, wie es einmal dieser Kooperation weitergeht.

Bona über die 1. Mannschaft der HGR . . .

. . . Sie haut sich komplett rein. Da fehlen alle drei Kreisläufer, und dann macht einfach das Remscheider Eigengewächs Basti Pflüger Alarm am Kreis. Wenn das schon so gut funktioniert, kann uns das echt Anlass zum Optimismus geben. Ich persönlich glaube, dass für die Erste ein Platz im oberen Mittelfeld herausspringen wird. Doch wie sagt man so schön? The Sky ist the Limit. Auf alle Fälle herrscht ein grandioser Spirit in der Mannschaft. Und genau das erwarten die Leute.

Bona über die Zukunftsaussichten des Schiedsrichtergespanns Leo Bona und Malte Frank . . .

. . . Wenn man im Alter von 27 Jahren sagen würde, der Weg ist vorbei, wäre das sicher falsch. Wir versuchen immer, unsere Leistung zu bringen, und es muss unser Ziel sein, es in die Bundesliga zu schaffen. Auf jeden Fall ist das Pfeifen ein wahnsinnig tolles Hobby.

Bona über das Miteinander mit seinem Schiedsrichterkollegen Malte Frank . . .

. . . Das ist spannend. Wir sind teilweise wie Feuer und Wasser. Dabei verbindet uns der gleiche Humor. Das macht es sehr einfach. Auf Fahrten zu Spielen, die weiter entfernt von uns gepfiffen wurden, ist es uns noch nie langweilig geworden.

Bona über den Umgang mit Schiris, welche pfeifen, wenn sie mit der HGR II auf dem Feld stehen . . .

. . . Der gegenseitige Respekt ist das A und O. Wenn man einem Kollegen, egal, in welcher Klasse, an den Karren pinkelt, macht man etwas falsch. Auch Emotionen können respektvoll dargestellt werden . . .

Bona über Personen, welche ihre Entwicklung in der Schiedsrichterei vorangetrieben haben . . .

. . . Die Liste ist endlos lang. Wenn wir aber über den Handballkreis sprechen, ist unbedingt Knut Kolk zu nennen. Er ist ein absoluter Fachmann. Sicher knallt es mit ihm auch schon mal, aber er hat maßgeblichen Anteil an Maltes und meiner Entwicklung. Und auch an der weiterer Schiedsrichter unserer Region. Was Knut an der Basis leistet, ist überragend.

Bona über einen ganz speziellen Wunsch . . .

. . . Die Stimmung bei uns im Verein ist sehr gut. Bei der HGR wird sich echt Mühe gegeben. Mein Wunsch geht in die Richtung, dass sich noch mehr Leute in irgendeiner Funktion bei uns engagieren. Gerne auch als Schiedsrichter. Ich denke da vor allem an ehemalige Spieler.

Persönlich

Leo Bona wurde am 8. Juni 1996 in Remscheid geboren. Nach seinem Jura-Studium (Abschluss: 1. Staatsexamen) promoviert er nun und ist als Rechtsreferendar am Landgericht Wuppertal tätig. Der Handballer, Schiri und Funktionär (HG Remscheid) lebt mit seiner Freundin in Lennep.