So sind die Testspiele für FCR, SV 09/35, SSV Bergisch Born und Co. gelaufen

Die nächsten Testspiele unserer Fußball-Landes- und Bezirksligisten.

Von Peter Kuhlendahl, Fabian Herzog und Andreas Dach

FC Remscheid – TVD Velbert 2:0 (0:0). Gerade die eingefleischten FCR-Fans sind oft sehr kritisch. Aber nach dem hochverdienten Sieg gegen den ambitionierten Oberligisten gab es von allen Seiten nur lobende Worte. Einschließlich von Trainer Ferdi Gülenc: „Was mich besonders beeindruckt hat, war, wie die Mannschaft wieder auf Umstellungen reagiert und wie sie es gelöst hat.“ So musste Daniel Saibert bereits nach 15 Minuten raus. „Ich wusste zehn Sekunden nicht, wo ich war“, erklärte der sonntägliche Kapitän nach zwei Kopftreffern.

Timo Leber rückte in die Innenverteidigung. Wie auch Dominik Heinen, der aber auch in der Offensive zu finden war und nach Vorbereitung von Patrick Posavec nach 72 Minuten das 1:0 erzielte. Fünf Minuten später wurde Dorian Wächter im Strafraum der Gäste von den Beinen geholt. Ahmed Al Khalil erhöhte per Foulelfmeter zum 2:0. Die beste Chance vor der Pause hatte Toni Zupo, der mit einem Linksschuss am Gästekeeper scheiterte (30.). Weitere Möglichkeiten vergaben Wächter (80.) und Posavec (90.).

SV 09/35 Wermelskirchen – TSV Solingen 1:1 (0:1). Personell waren die Gastgeber dem ambitionierten Bezirksligisten klar unterlegen. Während dieser nach einer Stunde komplett durchwechselte und noch weitere Alternativen auf der Bank hatte, stand Sebastian Pichura nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Der Trainer, der am Vortag seine Partnerin Julia in einer freien Trauung zur Frau genommen und mit Familie und Freunden in der Alten Schlossfabrik gefeiert hatte, konnte mit der Leistung entsprechend leben: „Das war in Ordnung.“

Weitaus weniger begeisterte ihn, dass mit Benni Wünschmann der nächste Spieler verletzt ausschied. „Ich bin im Rasen hängengeblieben“, sagte der Innenverteidiger, der sich zu Eray Yigiter, Nick Salpetro, Frederik Streit, Aydin Türksoy und Resit Cetin ins Lazarett gesellte.

Dass der Landesligist, der kurz vor der Pause in Rückstand geriet, nicht verlor, hatte er einer Leistungssteigerung und einem A-Jugendlichen zu verdanken. Stanislav Vlasiuc, der jüngere Bruder von Maxim, traf kurz vor Schluss zum 1:1 (89.).

Wuppertaler SV, A-Junioren – SSV Bergisch Born 4:0 (2:0). Für den SSV war es ein Spiel zum Vergessen. Er kam stark ersatzgeschwächt nicht nur deutlich unter die Räder, sondern verlor mit Luca Dantas (Verdacht auf Muskelfaserriss) und Tobi Schäfer („Ich bin umgeknickt“) auch noch zwei wichtige Akteure. Angesichts fehlender Wechselmöglichkeiten musste fast die komplette zweite Hälfte in Unterzahl bestritten werden. Mit viel Willen, Glück (mehrere Lattentreffer) und einem starken Torhüter Gian-Luca Musset konnte eine höhere Niederlage vermieden werden.

+ Autsch: Luca Dantas (Born) schleicht vom Platz. © Andreas Dach

SSV Bergisch Born – Viktoria Rott 5:1 (2:1). Trotz des Sieges war Trainer Tim Janowski mit dem zweiten Spiel in zwei Tagen nur bedingt zufrieden: „Immerhin war das Ergebnis gut.“ Was unter anderem auf die Leistung von Torhüter Robin Dowald und dem A-Jugendlichen Linus Rämsch zurückzuführen ist. Für die Treffer sorgten Francesco Di Donato (12./71.), Dustin Köhler (35./60.) und der als Spieler eingewechselte Musset (84.). Der etatmäßige Schlussmann hatte volley getroffen. Hakan Sagmak musste mit einem Cut am Auge ins Krankenhaus.

Dabringhauser TV – SG Hackenberg 7:2 (4:1). Justin Lüdtke war mit vier Treffern, darunter zwei Traumtore, der Mann des Spiels. Dazu traf Marvin Dattner zweimal, Cemal Öztürk war einmal erfolgreich. Ein sehr reifer Auftritt des DTV, der sich nun schon auf den Test gegen den FCR am Mittwoch freut. Co-Trainer Acar Sar: „Man sieht genau, wer bei uns schon gut drauf ist und in der Vorbereitung gearbeitet hat.“

SSV Dhünn – Wuppertaler SV II 1:1 (0:1). Verlieren wollte der SSV gegen den ambitionierten A-Kreisligisten nach extrem fordernden Trainingstagen nicht. Dass dies nicht passierte – dafür sorgte der zur Pause eingewechselte Neuzugang Carsten Komor (früher SC Reusrath) mit seinem Ausgleichstor in der 76. Minute. „Die Jungs haben in den letzten Tagen Gas gegeben“, sagte Fabian Heinrich stellvertretend für das Trainerteam.

SSV Berghausen – SC Ayyildiz 3:1 (2:0). Trainer Furkan Köstereli wollte das Ergebnis nicht überbewerten: „Es war unser erstes Testspiel, und wir haben viel ausprobiert.“ Zudem gab es acht Auswechslungen nach der Pause. Der Anschlusstreffer war Marco Brausen gelungen (1:2, 56.).

Nächste Tests

Das sind die Wochen-Tests unserer Landes- und Bezirksligisten: Wuppertaler SV, A-Junioren – SV 09/35 Wermelskirchen (Di., 19 Uhr), Dabringhauser TV – FC Remscheid (Mi., 19.30 Uhr, Höferhof), DJK Wipperfeld – SSV Dhünn (Mi., 19 Uhr), SSV Bergisch Born – SV Altenberg (Fr., 20 Uhr, Born).