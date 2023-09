So sieht die Zukunft der Footballer aus

Gespräch: Der Amboss-Vorsitzende Philipp Hensch bezieht in schwierigen Zeiten Stellung.

Von Andreas Dach

Remscheid. Der AFC Remscheid Amboss hat seine Mannschaft vor wenigen Tagen vom Spielbetrieb der Football-Oberliga zurückgezogen. Der Vorsitzende Philipp Hensch sagt, warum dies unumgänglich gewesen ist und schaut trotzdem positiv in die Zukunft.

Warum hat der Verein sich zu diesem wenig populären Schritt durchgerungen?

Philipp Hensch: Es war schon vor der Saison sehr schwierig gewesen, eine Mannschaft zusammenzubekommen. Nachdem einige Spieler abgewandert waren und andere aufgehört hatten, ist es uns trotzdem gelungen, ein Team zu stellen. Auch wenn es personell alles eng gestrickt war. Jetzt sind aktuell viele Dinge unglücklich gelaufen, die in der Summe dazu geführt haben, dass wir keine andere Möglichkeit hatten.

Können Sie das bitte etwas konkreter ausdrücken.

Hensch: Es waren halt Kleinigkeiten, die sich summiert haben zu etwas Großem. Einige haben Blessuren, dann sind zwei, drei größere Verletzungen dazugekommen, von einem unserer Importe haben wir uns schon wieder getrennt gehabt, weil es nicht gepasst hast. Und vieles mehr. Noch einmal: Wir waren froh, dass wir vor der Spielzeit viele meiner ehemaligen U16-Spieler integrieren konnten, die jetzt 18, 20 oder 21 Jahre alt sind. Es hat soeben gereicht, um eine Mannschaft zu stellen. Da ist jetzt nicht mehr der Fall.

Wann genau hat sich der AFC Amboss dazu durchgerungen, die Saison nicht zu Ende zu spielen?

Hensch: Wir hatten Mitte letzter Woche ein Meeting, bei welchem sich Vorstand, Mannschaft und Trainer gemeinsam dafür entschieden haben. Es ist mir wichtig, zu betonen, dass es keine einsame Vorstandsentscheidung gewesen ist.

Für die Reputation in Football-NRW ist das aber sicher nicht förderlich gewesen.

Hensch: Das ist uns bewusst, und es tut uns auch leid, dass wir beispielsweise am Wochenende in Krefeld nicht antreten werden. Dort kommen zu den Heimspielen der Ravens immer 1000 bis 1500 Zuschauer in die Grotenburg. Denen gehen jetzt einige Einnahmen flöten, weil wir das Spiel abgesagt haben. Da wäre ich andersrum auch sauer.

Vor fast genau einem Jahr haben Sie mit drei weiteren Mitstreitern die Vorstandsarbeit beim AFC Remscheid Amboss übernommen, als die Lage sehr ernst war. Haben sie das schon bereut?

Hensch: Mir macht die Arbeit unverändert Spaß. Was nicht bedeutet, dass ich das jetzt geil finde, wenn wir unsere Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Ich ärgere mich in solchen Fällen eher, wenn etwas nicht klappt oder geklappt hat.

Glauben Sie denn an die Zukunft des krisengebeutelten Amboss?

Hensch: Wir haben eine sehr starke Verjüngungskur hinter uns. Da wächst immer mehr ein Kern zusammen beziehungsweise ist schon zusammengewachsen. Gemeinsam mit den jungen Leuten und mit Führungsspielern wie Patrick Großepehler und Lars Ramus wollen wir für die Zukunft etwas aufbauen. Im Winter werden wir wieder Gas geben, um für die neue Spielzeit eine Mannschaft zusammenzubekommen. Aufgeben ist definitiv keine Option, dafür hänge ich viel zu sehr an diesem Verein. Es war schon immer unser Ziel, von unten nach oben etwas aufzubauen. Deshalb muss perspektivisch auch wieder eine U19 her. Die haben wir 2020 abgemeldet gehabt, was auch mit Corona zu tun gehabt hat. Dieser Unterbau fehlt, aber wir arbeiten dran.

Stichwort Corona – die Pandemie war auf allen Ebenen nicht gut für den AFC.

Hensch: Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben uns ein Jahr lang damals nur online gesehen. Letztes Jahr haben wir dann eine sogenannte Reboot-Party gemacht, um die Vereinsmitglieder wieder zusammenzubringen. Aber es fehlen nicht nur im sportlichen Bereich Personen. In dieser Saison mussten zu wenig Leute zu viel machen. Wir müssen uns dringend breiter aufstellen.

Wie sehen Sie die Zukunft des AFC Amboss?

Hensch: Für uns wäre es ja fast schon einmal runtergegangen in die 5. Liga. Damals sind wir nur dringeblieben, weil ein anderes Team zurückgezogen hat. Jetzt bin ich gar nicht so böse, dass wir eine Liga tiefer spielen müssen. Wir brauchen einen Headcoach, der den Neuaufbau nachhaltig gestaltet. Es wird nicht unser Weg sein, mit viel Geld schnell zurückzukehren. Wir setzen auf den Nachwuchs und wollen mit unserem Verein Präsenz zeigen. Wie gerade erst beim Weltkindertag und bei Reinshagen bewegt sich. Die Menschen sollen uns wahrnehmen. Auch beim Röntgenlauf sind wir mit einem Verpflegungspunkt vertreten.

Zur Person

Philipp Hensch wurde am 17. Dezember 1995 in Oschatz (Sachsen) geboren. Der Industriemechaniker ist in Remscheid aufgewachsen und seit 2007 eng mit den Footballern des AFC Amboss verbandelt. Seitdem bringt sich Hensch („Der Verein liegt mir am Herzen“) in unterschiedlichen Funktionen ein. Seit September 2022 ist er Vorsitzender des Clubs.