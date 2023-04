So macht man gerne „Urlaub“ in Dänemark

Was für ein schöner und sportlich so extrem erfolgreicher „Urlaub“. Der JC Wermelskirchen nahm in Dänemark mit drei Aktiven an den Copenhagen Open teil – alle drei sicherten sich nach zum Teil herausragenden Kämpfen jeweils die Goldmedaille. Eine Erfolgsgeschichte, welche mit einer gemeinsamen Leidenschaft der Familien Hartmann, Cabecana und Glauner zu tun. hatSie lieben nicht nur den Judosport, sondern reisen auch gerne mit dem eigenen Wohnmobil. So suchte man sich für die Osterferien ein gemeinsames Ziel und fand es in der dänischen Hauptstadt, wo Luke und Phil Cabecana sowie Hannah Glauner an dem stark besetzten Turnier mit internationaler Couleur teilnahmen.