So lassen die Adler die Radler fliegen

Einige Hindernisse sind für die Veranstaltung am Sonntag verändert worden. Hoch hinaus geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MTB-Cups aber nach wie vor. Auch Aktive aus dem benachbarten Ausland sind dabei.

Analyse: Bei der 14. Auflage des Mountainbike-Cups sind wieder viele spektakuläre Momente angesagt.

Remscheid. Der RV Adler Lüttringhausen fungiert am kommenden Sonntag schon zum 14. Mal als Ausrichter des MTB-Cups. Eine stolze Zahl. Und ein sportliches Ereignis, welchem viele Radsportfreunde aus Nah und Fern bereits seit Wochen entgegenfiebern. Wir listen auf, was man im Vorfeld unbedingt wissen sollten.

Der NRW-Cup wird wieder zum essenziellen Bestandteil der Veranstaltung. Vor allem, weil die Finalläufe am Blaffertsberg gefahren werden.

Bei der von Radsport Nagel gesponserten Serie werden Punkte gesammelt. Nun kommt es am Blaffertsberg zur großen Endabrechnung. Bedeutet: Es fallen die Entscheidungen über die Gesamtsieger. Einmal bei den Erwachsenen, bei denen der vierte von vier Läufen ansteht. Und bei den Schülerinnen und Schülern, bei denen es sich um den siebten von sieben Läufen handelt. Gerade weil es sich um den letzten Serienteil handelt, kann man davon ausgehen, dass es einen großen Andrang von Fahrerinnen und Fahrern gibt. Wer vorne ist, möchte vorne bleiben. Wer noch Treppchenchancen hat, will die Gunst der Stunde nutzen.

Wie ist es um die Meldezahlen bestellt?

Es sieht gut aus. Im vergangenen Jahr waren 230 Aktive zum Blaffertsberg gekommen, wo die Sportlerinnen und Sportler wieder auf die Strecke geschickt werden. Diesmal lagen vor wenigen Tagen schon 223 Voranmeldungen vor, was auf eine sehr gute Auslastung hindeutet. Bis zu diesem Dienstag kann man sich noch online anmelden. Wer sich erst kurzfristig entschließen mag: Nachmeldungen vor Ort sind auch noch möglich.

Gibt es irgendwelche Änderungen, die geplant sind?

Der Rahmen des Großereignisses bleibt unverändert. Lediglich der Streckenverlauf wird an der einen oder anderen Stelle ein wenig angepasst. „Aber das sind nur Kleinigkeiten“, sagt Jan Küpper, der zum Organisationsteam gehört. Zum Beispiel kann es vereinzelt andere Hindernisse geben.

Man hat sich die geplanten Strecken doch sicher im Vorfeld angeschaut?

Aber ja, und es gab einiges zu tun. Mit Unterstützung der Technischen Betriebe Remscheid waren Adler-Verantwortliche mit Kettensägen, Schaufeln und Freischneidern unterwegs, um die Passagen in einen perfekten Zustand zu versetzen. So mussten zum Beispiel viele Äste entfernt werden. Schließlich sollen alle gute bis sehr gute Bedingungen vorfinden. Mit ein bisschen Glück spielt auch das Wetter mit. Derzeit sagen die Prognosen aus, dass es trocken bleibt und Temperaturen von um die 22 Grad herrschen.

Von den Elitefahrern über die Hobbysportler bis zu den ganz jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern – sie alle bilden wieder eine breite Palette an sportlicher Klasse ab.

Alle kommen zu ihrem Recht. Das gilt für die Aktiven wie auch für die vielen Zuschauer, die sich vor Ort vom Leistungsvermögen der Mountainbiker überzeugen werden. Bei der Elite zählt eine Stunde lang jeder Meter, der gefahren wird. Die Runde hat vier Kilometer und 70 Höhenmeter. Zum Vergleich: Die Jüngsten (U7) fahren am Blaffertsberg zwei Runden über den Kopf. Das sind etwa 900 Meter. Spektakulär ist erfahrungsgemäß alles, was am Blaffertsberg geboten wird.

Gibt es in der Eliteklasse so etwas wie Lokalkolorit?

Sagen wir: fast. Alex Gläser ist lange für den RV Adler Lüttringhausen gefahren, hat sich dort sehr gut entwickelt. Inzwischen geht der in Wuppertal lebende Radsportler für Velo Solingen an den Start.

Damit Großereignisse dieser Art organisatorisch fluppen, braucht man viele Helferinnen und Helfer.

Sehr positiv, dass die Suche nach Unterstützung in diesem Jahr weitgehend problemlos verlaufen ist. Neben den vielen Vereinsmitgliedern, die mit anpacken, kann man sich auf die Hilfe befreundeter Vereine verlassen. Exemplarisch seien Röntgensportclub und TriForce-Vital genannt. Es ist halt ein bewährtes Geben und Nehmen.

Was auch auf die Sponsoren zutrifft, die ein Herz für den MTB-Cup des RV Adler haben. Und damit ist nicht alleine (aber auch) die finanzielle Unterstützung gemeint.

Einige Firmen stellen ihre Höfe zur Verfügung, damit die Parkmöglichkeiten in der Nähe des Veranstaltungsorts erweitert werden und sich nicht alles im Nadelöhr Am Blaffertsberg knubbelt. Dann gibt es Firmen (Elora-Werkzeugfabrik, Picard & Birkenstock GmbH), welche direkt im Start- und Zielbereich stets unermüdliche Partner sind. Ohne sie könnte der Ablauf nicht gewährleistet werden. Als Hauptsponsor fungiert nach wie vor die Stadtsparkasse Remscheid.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es es Fragen, die unbeantwortet sind? Oder Dinge, die eingeordnet werden müssen? In der aktuellen Analyse widmen wir uns dem Mountainbike-Cup des RV Adler Lüttringhausen, der am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr stattfinden wird.