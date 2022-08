So kommen Sie an Karten für den Pokal-Knüller

Nur noch etwa anderthalb Wochen bis zum Spiel zwischen dem SV 09/35 Wermelskirchen und dem Wuppertaler SV, die in der ersten Runde des Fußball-Niederrheinpokals aufeinandertreffen. Am Dienstag, 23. August, wird die Begegnung um 20 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion angepfiffen. Seit wenigen Tagen kann man Tickets im Vorverkauf erwerben. Und zwar an folgenden Stellen in Wermelskirchen: Geschäftsstelle (Taubengasse 10), Dönges-Eifgen-Stadion (Eifgen 1), Lotto-Toto Turan (Bahnhofstr. 1, nur für Vollzahler) und Kaufzentrum Hübing (Altenberger Str. 69).