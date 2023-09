So klappt sein Tanz auf drei Hochzeiten

Dem Lenneper Tim Schneider gelingt der Spagat: Er ist Physiotherapeut, Trainer und Familienvater.

Remscheid. Ende Dezember 2023 ist er seit 17 Jahren als Physiotherapeut im Zentrum für Gesundheit Brögelmann am Bahnhof in Lennep tätig. Wenn Tim Schneider etwas macht, dann macht er das richtig. Sein Ding ist die Kontinuität, die Verlässlichkeit. Längst ist er der sogenannte „Fachliche Leiter“ im Hause. So etwas wie der verlängerte Arm des Chefs. Und gleichzeitig der Ansprechpartner für die Mitarbeiter. „Ich vergleiche das ein wenig mit dem Amt des Kapitäns beim Fußball“, sagt der 41-Jährige. Er trägt gerne Verantwortung, spricht aber auch ein Lob an seine direkten Vorgesetzten aus: „Ingo und Margarete Brögelmann tun alles für ihre Mitarbeiter.“

Vielleicht hat es ja auch von Beginn an zwischen Schneider und Brögelmann gepasst, weil beide ein großes Herz für den Fußball haben. Brögelmann war einst Torhüter des BVL 08 Remscheid, kam sogar zu Zweitligaeinsätzen. Schneider ist Trainer des Oberligisten VfB Hilden. Und das mit großem Erfolg, auch wenn der Motor in dieser Saison noch ein wenig stottert. Nach zwei Vizemeisterschaften in den vergangenen Jahren will man auch in dieser Spielzeit ganz oben mitspielen. Mit acht Punkten nach fünf Spieltagen hinkt man den Erwartungen (noch) ein wenig hinterher.

Schneider ist ein Disziplinfanatiker. „Ich gewinne lieber mit 1:0 als mit 5:4“, sagt er. Die Grundordnung muss stimmen, alle sollten ihre Aufgaben genau kennen. Dafür lebt der gebürtige Solinger, der mit seiner Familie schon früh nach Hilden gezogen ist und mittlerweile in Lennep lebt. Der Liebe wegen. Doch dazu später mehr.

Zurück zum Fußball. Schneider nennt Begriffe wie Herzblut und wie Engagement. Damit beschreibt er sich perfekt. Beides hat er von klein auf mitgebracht. Schon in der Jugend von Britannia Solingen, wo seine eigene sportliche Laufbahn begann. Längst ist der VfB Hilden seine sportliche Heimat. Dort hat er als Spieler Erfolge gefeiert („Wir sind in die Verbandsliga aufgestiegen“), dort setzt man auf ihn auch als Trainer. Bei der 2. Mannschaft, bei den A-Junioren, jetzt im vierten Jahr bei den Senioren. Sagten wir bereits, dass Kontinuität sein Ding ist?

+ Tim Schneider arbeitet als Physiotherapeut im Zentrum für Gesundheit Brögelmann in Lennep. © LM

„Ich bin fußballbekloppt“, gibt Tim Schneider ehrlichen Herzens zu. Das war so, das ist so, das wird so bleiben. Gleichwohl: Seit 2020 ist er verheiratet. Mit Isabel, einer Lenneperin, hat er zwei Kinder. Romy (3) und Tamme (1). Dadurch hat er seine Zeitplanungen noch weiter verfeinern müssen, um auf allen Hochzeiten ein guter Tänzer zu sein. Im Beruf, beim Sport und bei der Familie. Das ist sein Anspruch. Halbe Sache sind nicht das Ding des Tim Schneider. Deshalb ist er vor einigen Jahren auch nach Lennep gezogen. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt er. Und verweist auf die schöne Altstadt, die Natur und die vielen kulturellen Möglichkeiten. „Hilden ist aber noch schöner“, findet er. Bezüglich des Wohnorts hat sich seine Frau aber durchgesetzt. Und so braucht er nur wenige Hundert Meter von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz. Dorthin, wo alles mit einer Anstellung auf 450-Euro-Basis begonnen hat. Schneider: „Ich habe mein Staatsexamen mit der Note 1,3 abgeschlossen und danach 33 Bewerbungen rausgeschickt. Es hagelte Absage auf Absage. die Brögelmanns wurden schließlich sein erster Arbeitgeber. Und sind es bis heute geblieben. Dort, im Gesundheitszentrum, hat er auch seine spätere Frau kennengelernt. Wo auch sonst? Nach dem Feierabend düst er meist sofort weiter in Richtung Hilden. Zum Training. Oder zu den Spielen.

Schneider hat klare Vorstellungen: „Am Ende des Tages müssen die Spieler für den Trainer durchs Feuer gehen.“ Das passiert in Hilden, wo sich junge Kicker prima auf Oberliganiveau bei ihm und Co-Trainer Henry Schmidt („Er ist ähnlich fußballverrückt wie ich“) entwickeln können. Marvin Brüggehoff, der Ex-Borner, und Amin Bouzraa, ein ehemaliger Wermelskirchener, werden das bestätigen können. Letzterer hat am Sonntag beim 2:2 in Schonnebeck noch getroffen. „Beide sind Supertypen“, findet Tim Schneider. „Sie sind sehr integrativ.“

Wenn er über Fußball spricht, lauscht man ihm gerne. Über die A-Lizenz redet er: „Die würde ich gerne machen. Aber es ist schwer, in den Lehrgang reinzukommen. Besonders heiß bin ich auf den Input mit Dingen wie Selbstreflexion, Scouting und vielem mehr.“

Auch Borussia Dortmund ist ein Thema: „Ich bin seit 1989 Fan des BVB.“ Damals sah er ein Spiel der Borussen gegen Werder Bremen und hat gefragt: „Wer sind denn die mit den gelben Trikots?“ Er bekam eine Antwort und blieb den Dortmundern bis heute treu. In guten und in schlechten Zeiten. Er gibt zu: „An der verpassten Meisterschaft im Mai hatte ich schwer zu knabbern.“ Zumal Vater und Bruder Schalker sind.

Seine sportliche Zukunft ist auch ein Thema: „Ich würde gerne mal in der Regionalliga trainieren, vielleicht auch als Co-Trainer zuarbeitend.“ Oder als Cheftrainer eines Jugend-Bundesligisten. Tim Schneider hat immer für den Sport gelebt und bereut das nicht. Selbst ein Frank „Hämmerlein“ Kremer, einst Torjägergröße beim BVL und später Trainer in Hilden, konnte ihn davon nicht abbringen. „Du musst auch mal ein Bier trinken“, hatte er den gerade aus der Jugendmannschaft ins Seniorenteam gekommenen Schneider halb spaßend, halb ernst aufgefordert. Dieser verzichtete.

Umzüge

Tim Schneider war schon dabei, als sich das Umzugskarussell im Jahr 2015 drehte. Damals vergrößerte Ingo Brögelmann seine Praxis für Physiotherapie durch den Umzug von der oberen Kölner Straße zum Lenneper Bahnhof erheblich. Ein Jahr später zog Schneider von Hilden nach Lennep.