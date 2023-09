So kann das RTV Judo-Team das Saisonziel erreichen

Das war mehr als ein Sieg bei SUA Witten. Jetzt wird es richtig spannend. Geschäftsführer macht Ankündigung.

Witten/Remscheid. Es war nicht nur ein Sieg. Es war mehr. Der 10:4-Erfolg des Judoteams des Remscheider TV bei SUA Witten stand für Zusammenhalt, für Aufbegehren, für Zukunft, für Hoffnung. Im Leistungszentrum in Annen zeigten die Gäste bei tropischen Temperaturen ihre möglicherweise beste Saisonleistung und dürfen weiterhin vom Einzug ins Final Four um den DM-Titel träumen.

Allerdings: Das Team von Cheftrainer Peter Degen („Wir waren gut aufgestellt“) ist auf Schützenhilfe angewiesen, kann aus eigener Kraft nicht mehr die Endrunde erreichen.

Ein eigener Sieg gegen Bottrop am 23. September ist Pflicht, dazu müssten Spremberg oder Hamburg am letzten Kampftag straucheln. Unwahrscheinlich, aber auch nicht komplett unrealistisch. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Viel wichtiger erst einmal: Der RTV hat sich für das enttäuschende Ergebnis in Spremberg rehabilitiert. Gegen einen Gegner, bei dem man in der vergangenen Saison noch mit 2:12 unter die Räder gekommen war. „Tolles Judo“, sagte Altmeister Dirk Mähler anerkennend.

Da stand ein Team auf der Matte. Eins, bei welchem jeder für jeden da war. „Wir haben eine gute Reaktion auf Spremberg gezeigt“, fand Manager Cedric Pick. Gute Reaktion? Das war bärenstarker Sport bei temperaturmäßig nicht einfachen Bedingungen.

+ Liefert zuverlässig: Sami Chouchi (l.) steuerte in Witten zwei Punkte zum klaren Sieg des RTV-Judoteams bei. © Jürgen Steinfeld

Und? War wirklich niemand herauszuheben? Vielleicht doch. Einem blutjungen Burschen war anzumerken, wie wichtig ihm der Sieg war. Der der Mannschaft. Aber auch sein eigener. Luke Cabecana steuerte in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm den Punkt zum 9:2 bei und ballte danach glückselig die Fäuste. „Das war mein erster Sieg in der Bundesliga“, begründete Cabecana seine besondere Freude. Im vierten Anlauf hatte es endlich für ihn geklappt. Es gab niemanden auf Remscheider Seite, der ihm diesen besonderen Moment nicht gegönnt hätte.

Alexander Wieczerzak renkt sich Finger auf der Matte selbst ein

Auch der Auftritt von Routinier Alexander Wieczerzak im ersten Durchgang hatte es in sich. Nicht nur deshalb, weil in der für ihn ungewohnten Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm ran musste, in welcher er im Golden Score gegen den starken Martin Matijass gewann und auf 4:1 stellte. Nein, er hatte sich während seines Kampfs – das blieb für die meisten Außenstehenden unbemerkt – auch zweimal einen Finger ausgekugelt. Den hatte der Weltmeister von 2017 selbst wieder eingerenkt. „Er hatte quer abgestanden“, schilderte Wieczerzak später, welcher Anblick sich ihm selbst auf der Matte geboten hatte. Keine schöner jedenfalls . . .

Umso schöner waren die Jubelbilder, welche Michael Roschedor hinterher nach Gran Canaria gesendet wurden. Dort urlaubt der Teammanager gerade. Die Fotos und Videos der Glückseligkeit dürften seinen Erholungsprozess noch weiter beschleunigt haben.

Bei uns werden in den nächsten zwei, drei Jahren wilde Dinge passieren.

Und wie geht es für den RTV weiter? Er wird sich seriös auf den letzten Kampftag vorbereiten, will dann Leistung bringen. Alles Weitere kann er nicht beeinflussen. Sollte das Saisonziel (Erreichen des Final Four) verpasst werden, wird das den Ambitionen des RTV-Judoteams perspektivisch keinen Abbruch tun.

„Bei uns werden in den nächsten zwei, drei Jahren wilde Dinge passieren“, bot Geschäftsführer René Endres mit seiner Aussage viel Raum für Interpretationsmöglichkeiten. Die Neugierde hat er jedenfalls geweckt.

Die Punkte

Schon nach dem ersten Abschnitt hat das RTV-Judoteam mit 5:2 die Nase vorne. Bis dahin punkteten Nicolas Kunze, Sami Chouchi, Igor Mbakom Tschiengang, Alexander Wieczerzak, Shamil Borchashvili. Später legten Nicolas Kunze, Sami Chouchi, Igor Mbakom Tschiengang, Luke Cabecana und Shamil Borchashvili nach.