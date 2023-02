Fotogalerie

1 von 12 Fußball-Schiedsrichter Marvin Szlapa zog in Köln einige Blicke auf sich. © MS 2 von 12 Sandra Kappe und Uli Kohlstedt, Trainerin und Sportlicher Leiter der SG Remscheid, in der „Lachenden Kölnarena“. © SG RS 3 von 12 Kai-Benjamin Müller, Keeper der LTV-Handballer, als Wolle Petry. Oder andersrum? © KM 4 von 12 Jule Miralto (l.), Ehefrau von Fußballer Pasquale, und WTV-Handballerin Janine Held waren auf dem KD-Schiff in Köln. © JH 5 von 12 Michael und Sonja Röttgen feierten mit Ex-VfBer Laurenz Kooistra dessen Geburtstag in der Kölnarena. © SR 6 von 12 Auch die Handballerinnen des Wermelskirchener TV II zog es wieder in die „Lachende Kölnarena“. Katja Maurer, Maike Jennrich, Ludmilla Boos, Carmen Wagner (hinten, v.l.), Anke Dedek-Eigenwillig, „Vossi“ Grugel und Alina Bleich (vorne, v.l.) hatten ihren Spaß. © Annika Grugel 7 von 12 Fußballerin Nolle Weyers (l.) feierte mit Freundin Natalie. © NW 8 von 12 Handballtrainer unter sich: Auch Oliver Elitzke (l., WTV) und Alex Zapf (HGR) waren in Köln. © AZ 9 von 12 FCR-Teammanager Mike Zintner (2.v.r.) mit Oliver Petermann, Helge Janitschek und Markus Dudde (v.l.). © MZ

Ob in Köln, Düsseldorf oder im Bergischen Land – auch die Sportlerinnen, Sportler und Funktionäre „unserer“ Vereine haben in den vergangenen Tagen auf die Karnevalstube gedrückt und die fünfte Jahreszeit in (und zum Teil an) vollen Zügen ausgekostet.

