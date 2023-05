Dehnke will dabei sein

Der Termin steht: Vom 17. bis 19. November dieses Jahres findet in Givisiez (bei Fribourg) die Europameisterschaft im Inline-Skaterhockey statt.

Für die Deutsche Nationalmannschaft geht es in der Schweiz darum, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Da hatte sie erstmals seit 2016 die EM gewonnen. Das hat Lust auf mehr gemacht. Entsprechend früh hat die Vorbereitung auf den Wettbewerb begonnen – und zwar schon am 21.

Mai mit einem Kadertraining in Duisburg. Einen weiteren wird es am Tag der Deutschen Einheit geben – also am 3. Oktober. Danach wird das Aufgebot für die Europameisterschaft offiziell bekanntgegeben. Das trifft sich am 11. November zu einem Trainingslager, ehe man fünf Tage später in die Schweiz reist. Einer, der sich alle Termine schon einmal dick im Kalender angestrichen hat, ist Colin Dehnke. Der Remscheider, der für die Düsseldorf Rams spielt, steht im vorläufigen Kader und hofft, auch im November eine wichtige Rolle zu spielen. -ad-