Signal der Panther: Mutz verlängert

Die HSG Bergische Panther und Marcel Mutz – das passt! Auch deshalb verlängern beide Parteien die bislang so erfolgreiche Zusammenarbeit.

Drittligist geht beflügelt in das Spitzenspiel am Schwanen gegen Spenge. Bei Oberligist HGR hilft der Sportliche Leiter aus.

Von Peter Kuhlendahl

3. Liga: HSG Bergische Panther – TuS Spenge (So., 17 Uhr, Halle Am Schwanen). Nach der Premiere gegen das Kellerkind aus Altjührden können sich die Fans der Bergischen Panther nun im zweiten Auftritt ihres Teams in Wermelskirchen auf ein echtes Spitzenspiel freuen: Der Tabellenfünfte empfängt den Viertplatzierten.

„Das wird ein ganz harter Brocken. Aber wir freuen uns, auf ein solch starkes Team zu treffen“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz. Nach seiner Analyse spielen die Westfalen modernen Handball vom Feinsten und agieren auch in der Deckung mit verschiedenen Systemen.

+ Anfang Mai war Joscha Saalmann als Aktiver zurückgetreten. Nun feiert er bei der HG Remscheid sein Comeback. © Holger Battefeld

Aus diesem Grund hat der Coach eine klar Forderung an seine Schützlinge: „Wir müssen auf allen Positionen eine Topleistung bringen.“ Allerdings bangen die Panther auf vielen Positionen noch um den einen oder anderen Akteur. So ist der Einsatz von Bastien Arnaud, Sven Jesussek, Max Adams und Max Conzen aus Verletzungs- oder Krankheitsgründen fraglich.

Derweil laufen hinter den Kulissen schon die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Diesbezüglich gibt es bereits eine wichtige Vollzugsmeldung: „Wir haben den Vertrag mit Marcel Mutz verlängert“, erklärt Panther-Boss Hans-Jürgen Middendorf. Und diesmal nicht, wie sonst üblich, um ein Jahr, sondern gleich um zwei Saisons. „Das ist ein Signal. Wir wollen langfristig weiter etwas aufbauen“, betont Middendorf, der sich auch bereits an die Aufgabe gemacht hat, ein schlagkräftiges Team für die Saison 2019/20 in der 3. Liga zu formen.

Zurück zum Tagesgeschäft: Wie schon vor zwei Wochen setzen die Panther am Sonntag einen kostenlosen Shuttle-Bus ein, der um 15.45 Uhr an der Max-Siebold-Halle in Hilgen startet. Der Eintrittspreis für die Partie beträgt sieben Euro. Wer vorher auch die Partie der Panther II gegen den LTV Wuppertal II sehen möchte, kann ein Kombiticket für zehn Euro kaufen. Jugendliche haben freien Eintritt.

Oberliga: HG Remscheid – TV Aldekerk II (Sa., 19 Uhr, Halle Neuenkamp). Mit einem Heimspieldoppelpack – eine Woche später ist der SV Neukirchen in Remscheid zu Gast – verabschiedet sich die HGR aus dem alten Jahr. „Wir müssen uns irgendwie mit vier Punkten in 2019 retten“, sagt Trainer Lukas Steinhoff.

Der Grund für diese Aussage ist, dass die HGR aus personeller Sicht echte Hiobsbotschaften vermelden muss. Die Verletzung von Kaan Taymaz, die er sich bei der Derby-Niederlage beim LTV Wuppertal zugezogen hat, ist wie vermutet sehr schwer. „Es ist eine Schultereckgelenksprengung, die operiert werden muss. Vom Tag der OP wird er sechs bis acht Wochen ausfallen“, erklärt Steinhoff. Außerdem müssen die Remscheider definitiv auf Pascal Hermann (Muskelfaserriss) und Achim Jansen (Adduktoren-Probleme) verzichten. Und da auch André Niese nach seiner Schulter-OP noch Wochen ausfällt, ist aktuell guter Rat teuer.

Bereits Anfang der Woche haben die Remscheider ihre Suche nach Verstärkungen noch einmal intensiviert. „Aber das ist unglaublich schwierig, jemanden zu finden, der uns sportlich weiterhilft und dazu auch noch sofort spielberechtigt wäre“, berichtet Steinhoff, dem ansonsten die lange spielfreie Zeit nach den Feiertagen bis Ende Januar sehr gelegen kommt. Dann dürfte – bis auf die Langzeitverletzten – Besserung in Sicht sein.

Am Samstagabend in der Partie gegen den Tabellenletzten aus Aldekerk ist nun Improvisation gefragt. Zum einen wird wieder Sebastian Pflüger aus der 2. Mannschaft zum Kader gehören. Außerdem gibt es ein Comeback von Joscha Saalmann, der seine Karriere am Ende der vergangenen Saison beendet hatte und als Sportlicher Leiter der HGR fungiert. „Er ist diese Woche wieder voll ins Training eingestiegen“, betont der Coach, der trotz aller Probleme natürlich einen Sieg fordert, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben.

JAHRESABSCHLUSS

3. LIGA Das letzte Spiel im Kalenderjahr 2018 ist gleichzeitig die erste Partie der Rückrunde. Die Panther sind am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in Halver bei der SG Schalksmühle/ Halver zu Gast. Die Begegnung vom 22. Dezember gegen den VfL Gummersbach II hatten die Panther bereits in den Oktober vorgezogen.

OBERLIGA Mit dem Heimspiel gegen den SV Neukirchen am 15. Dezember um 19 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp endet für die HG Remscheid das Wettkampfjahr 2018 und gleichzeitig auch die Hinrunde.