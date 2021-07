Siegesserie hält, aber Trainer poltert

SCA gewinnt zum dritten Mal in Folge. Niederlagen für DTV, Rade und VfB. Born spielt nur 3:3.

Von Fabian Herzog und Andreas Dach

SSV Bergisch Born – Heisinger SV 3:3 (2:2). Eine Woche zuvor beim Spiel gegen den VfB Marathon war Max-Kevin Tekoe noch die tragische Figur bei den Essenern gewesen, hatte zwei Foulelfmeter vergeben. Diesmal avancierte der dunkelhäutige Mittelstürmer zum Mann des Tages bei den Essenern, traf doppelt aus dem Spiel heraus (41./68.). Sehr zum Ärger des Borner Trainers Sascha Odina, der am Remis schwer zu schlucken hatte: „Wir hätten schon 4:0 oder 5:0 führen müssen. Dann wäre hier nichts mehr angebrannt.“ Es war aber „nur“ ein 2:0, herausgeschossen von Marco Koch (17.) und Marc Kalbitz (27.).

In der Folge schlichen sich beim Gastgeber in der Rückwärtsbewegung fürchterliche Fehler ein, welche schon bis zur Pause für den Gleichstand gesorgt hatten. Als der zur zweiten Hälfte eingewechselte Francesco Di Donato gleich zur neuerlichen Führung traf (3:2, 47.), schien sich alles zum Guten zu wenden. Schien. . . Heisingen glich erneut aus (3:3, 72.). Beide Teams hätten in der Folge für die Entscheidung sorgen können. Am ehesten hatten Giuseppe Campagna und Anis Geus in der Schlussphase den Sieg auf den Füßen.

SC Ayyildiz Remscheid – FC Britannia Solingen 5:3 (2:2). Gegen den Aufsteiger tat sich der Gastgeber extrem schwer. So schwer, dass Trainer Erdal Demir vor Wut kochte: „Das war von allen eine Katastrophe. Das einzig Positive ist, dass wir immer wieder zurückgekommen sind und die drei Punkte geholt haben.“

Recep Kalkavan (18.) und Osman Öztürk (28.) machten aus dem frühen 0:1 (7.) eine Führung, die sich durch zwei weitere Gegentreffer (36./50.) wieder in einem Rückstand veränderte. Öztürk (55.), Kalkavan (59.) und Ömer Akyüz (79.) sorgten dann dafür, dass der SCA – zumindest in Sachen Tabellenkonstellation – selbstbewusst ins Spitzenspiel nächste Woche gegen Vohwinkel gehen kann. Dazu trug auch Solingens Alberto Scarlino bei, der sich drei Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz meckerte (67.).

1. FC Wülfrath – VfB Marathon Remscheid 8:0 (3:0). Der Aufsteiger bekam erstmals in dieser Saison eine kostenlose Lehrstunde. Was zum einen an ihm selbst, aber eben auch am bärenstarken Gegner lag. „Das war die bislang beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben“, staunte Tassilo Rabe, der Sportliche Leiter des VfB, nicht schlecht. „Die hatten Landesligaformat.“

Seine Mannschaft trat eher wie ein A-Kreisligist auf. Maximal. „Heute hat es an den Grundtugenden wie Laufbereitschaft und Körpersprache gefehlt“, bilanzierte Rabe, der die Klatsche aber sofort einzuordnen wusste: „Vielleicht ist das ein guter Dämpfer, um die Jungs wieder auf den Boden zu holen.“

ASV Mettmann – SC 08 Radevormwald 2:0 (1:0). Es läuft weiter eher so semi gut für den SC 08. Erneut waren die Rader keineswegs klar unterlegen oder chancenlos. Aber auch diesmal wieder gingen sie leer aus. „Die Mannschaft hat aber wieder gemerkt, dass sie nah dran ist“, bemühte sich der Vorsitzender Frank Dombrowski darum, das Positive mitzunehmen.

AUFSTELLUNGEN SSV Rizza, Baumann, Dolezych, Kalbitz, Schäfer, Cozza, Serleti, Schmitz-Heinen, M. Koch (75. Campagna), Köhler (82. Geus), Rauchhaus (46. Di Donato). SCA Topal, Özuzun (80. Bölükbasi), Gün, Özkan, Akman, Akyüz, C. Öztürk, Kalkavan (85. Longobucco), Durak Hidalgo, O. Öztürk, Hacisalihoglu (85. Isgören). VFB Schidzig, Giersch, Clemm, D. Müller, Fragola (67. Koppetsch), August, Heinrich, Lüdtke, Repp, Larisch (67. Zoske), Prinz (67. Lopez Aragon). DTV Tiede, Herold (77. Meyer), M. Maier, Haldenwang, Kedeinis, Legat, Kaya, Maresch (88. Oungouande), L. Lilliu, Mendy, Schiller (62. Dattner). SC 08 Weber, Rogowski (80. Dogan), Kleinjunge, Schneider, Andreas (69. Klein), H. Kilic, Özmen, Citirik, Hoffmann (77. S. Kilic), Mokonen, Albayrak (63. Kowalski).

Durchgang eins ging noch klar an die Hausherren. Dennoch war die Führung schmeichelhaft, denn der Foulelfmeter, der das 1:0 brachte (37.), war zweifelhaft. Joel Schneider soll gefoult haben, stritt dies nach der Partie aber ab. In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste dann auch mutiger nach vorne, verpassten es aber auszugleichen. Die größte Chance hatte Ferhat Özmen (83.). So machte Nullacht immer weiter auf und fing sich in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter zum 0:2.

SV Union Velbert – Dabringhauser TV 1:0 (0:0). Bitter, bitterer, DTV. Nur wenige Sekunden, nachdem der gerade eingewechselte Marvin Dattner am Fünfmeterraum das 1:0 für die Gäste verpasst hatte, schlug es auf identische Art bei ihnen ein. Langgezogener Freistoß aus dem Halbfeld, zurückgelegt in die Mitte, wo Ismail Agic zum Tor des Tages verwandelte. „Das war so ärgerlich“, sagte Dabringhausens Trainer Ralf Job.

Seine Mannschaft hatte bei Weitem kein schlechtes Spiel gemacht und mehr verdient. Vor allem defensiv machte der DTV über die gesamte Distanz einen stabilen Eindruck. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir etwas anbrennen lassen würden“, meinte Job. Doch mit der ersten und einzigen echten Chance schlugen die Velberter zu.