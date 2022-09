Sieg mit voller Kapelle

Regionalliga: HGR gegen Bonn.

Von Peter Kuhlendahl

Ein handballerischer Leckerbissen zum Ausklang des sportlichen Wochenendes war es zwar nicht. Aber die HG Remscheid landete am frühen Sonntagabend einen verdienten 32:27 (16:12)-Sieg gegen den TSV Bonn rrh.

„Und der war hochverdient. Wir hätten noch fünf bis sechs Stunden spielen können. Zählbares wäre nicht herausgesprungen“, erklärte der frühere HGR-Coach Frank Berblinger, der mit seinen Schützlingen aus der ehemaligen Bundeshauptstadt nun mit drei Niederlagen in die Saison gestartet ist.

Dennoch hatte sich keiner der Fans auf den zur ungewohnten Spielzeit ordentlich gefüllten Tribüne zwischenzeitlich zurücklehnen können. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der zu keinem Zeitpunkt aufgibt“, erklärte HGR-Rückraumspieler Philipp Hinkelmann, der allerdings auch mit einem Augenzwinkern anmerkte: „Die nun wieder möglichen vielen Wechsel waren schon ein wenig gewöhnungsbedürftig.“

Das war neben dem Sieg ein weiterer positiver Aspekt. Die Remscheider konnten in kompletter Besetzung antreten. „Wir haben dabei vieles richtig gemacht“, sagte HGR-Coach Alexander Zapf. Allerdings gab es auch oft Fehler und vergebene Chancen, was dazu führte, dass die Remscheider – bis auf die ersten Minuten – zwar immer in Führung lagen, aber sich nie vorentscheidend absetzen konnten. Aber bei einem Sieg schmeckt auch Hausmannskost. Tore: Suiters (5), Hinkelmann (5/1), Handschke (5/3), Schön, Luciano (je 4), Taymaz, Rath (je 3), Hermann (2), Pflüger (1).