Sieg am Sonntag ist Pflicht

Handball-Verbandsliga: Panther II.

Es gibt sicher unangenehmere Aufgaben nach einer Spielpause. In der Verbandsliga trifft die 2. Mannschaft der Bergischen Panther am Sonntag um 17 Uhr in der Max-Siebold-Halle in Hilgen auf ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet haben in bisher acht Spielen acht zum Teil deftige Pleiten kassiert und zieren abgeschlagen das Tabellenende.

„Allerdings blicken wir in erster Linie auf uns und unterschätzen selbstverständlich keinen Gegner“, sagt Panther-II-Coach Erwin Reinacher, der von seinen Schützlingen einen Sieg einfordert – und damit die jüngste kleine Erfolgsserie ausbauen möchte. Aus personeller Sicht ist dafür alles an Bord. Reinacher: „Aber bei aktuell nur noch zehn Spielern muss dies auch so sein.“ pk