Sieberts kommen gut an in Bhutan

Remscheider Ehepaar bewältigt den Extremlauf am Rand des Himalayas.

Remscheid. Verrückt in positiver Hinsicht? Besessen vom Laufen? Abenteuerlustig? Wahrscheinlich lassen sich alle genannten Attribute auf Ingo und Mila Siebert vom Reinshagener Turnerbund beziehen. Das Ehepaar hat gemeinsam den Ultramarathon „The Last Secret“ im Königreich Bhutan absolviert. Was bedeutete: 200 Kilometer an sechs Tagen – mit 10.840 Höhenmetern. Als sie die Strecke in einer Zeit von 52:17 Stunden hinter sich gebracht hatten, gingen sie in die verbale Offensive: „Unsere Erlebnisschilderung soll alle anspornen, nicht an ihren Fähigkeiten zu zweifeln, sich stattdessen zu motivieren, an sich zu arbeiten und sich immer wieder anzutreiben.“

Wie das Paar aus Remscheid es getan hat. Die Megaherausforderung konnte zwischen 2020 und 2022 coronabedingt nicht angenommen werden. Die Pandemie hatte auch dieses sportliche Ereignis lahmgelegt. Jetzt war es wieder möglich. Ingo Siebert war bereits angemeldet, nach einem Telefonat mit dem Veranstalter ergatterte seine Ehefrau Mila einen der beiden letzten Startplätze.

Als sie sich auf die Reise nach Bhutan begaben und schließlich mit anderen Aktiven auf dem Flughafen in Paro im östlichen Himalaya landeten, war alleine das schon außergewöhnlich. Die Landung garantiert Nervenkitzel, gehört zu den gefährlichsten der Welt und darf nur von wenigen Piloten ausgeführt werden, die eine spezielle Lizenz besitzen. Die Sieberts staunten: „Der Blick auf den Mount Everest war ein besonderes Erlebnis. Er war zum Greifen nahe.“

Sie hatten sich nicht nur gut, sondern sehr gut vorbereitet. Physisch und auch mental. Ein halbes Jahr zuvor hatten sie mit dem Lauftraining begonnen – mit mindestens drei Einheiten pro Woche. Die Distanzen wurden immer länger, auch die Höhenmeter wuchsen an. „Wir haben die Vorbereitung bis zum Abflug durchgezogen und uns das Selbstvertrauen und die Fitness geholt, es gemeinsam zu schaffen“, sagten sie. Ideal, dass das Bergische Land als Laufrevier eine große Vielfalt bietet, gerade was die Höhenmeter angeht. Sollte der Lauf in Bhutan doch durchschnittlich in einer Höhe von 2300 bis 2500 Metern stattfinden. Zudem sollten Pässe überquert werden, die bis fast auf 3800 Meter hinaufführten. Die Belastungsfähigkeit des Körpers wurde also auf eine besondere Probe gestellt.

Nach letzten medizinischen Checks, Belastungs-EKGs und weiteren Untersuchungen war der Weg frei. Wobei Ingo Siebert den Vorteil hatte, schon auf diverse Ultras und Multistage-Läufe zurückblicken zu können. Für Mila Siebert war es die erste Beanspruchung dieser Art.

Tempelbesichtigungen und weitere kulturelle Höhepunkte steigerten die Siebertsche Lust aufs Durchqueren des Königreichs Bhutan. Nicht ahnend, welche Abenteuer es zu bewältigen geben würde. Ein paar Auszüge gefällig?

Tag eins (31,5 km): Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen vor 350 uniformierten Schülern durch ein Ehrenspalier, bevor die Nationalhymne des Bhutan gesungen wurde.

Tag zwei (29,9 km): Der Regenwald wurde durchlaufen. Zum Teil konnten maximale Steigungen nur kletternd bewältigt werden. Fast noch schlimmer: Blutegel und große Bremsen kannten keine Gnade. Einige Aktive musste bereits nach der zweiten Etappe aufgeben. Nicht so die Sieberts.

Tag drei (29,1 km): Das Ziel lag auf 3600 Metern in einem Kloster. Mit dem Erreichen war die sportliche Belastung für den Tag nicht beendet. Es kam zu einem internationalen Fußballspiel: Mönche gegen Läufer. Ingo Siebert: „Natürlich haben uns die Mönche besiegt. Auf der Höhe zu rennen und zu springen, war dann doch zu viel.“

Tag vier: (39,7 km): Bei wenig Schatten und großer Hitze mussten erneut mehrere Läuferinnen und Läufer das Rennen aufgeben. Die Sieberts gehörten nicht dazu.

Tag fünf (54,5 km): Für die Königsetappe brauchten die Remscheider 12:55 Stunden. Zusätzliche Herausforderung: Einer der Laufstöcke von Ingo Siebert war gebrochen. Es blieb nur die Möglichkeit einer selbstgeschnitzten hölzernen Variante aus dem Busch.

Tag sechs (15,5 km): Trotz der relativen Kürze der letzten Strecke wurden die Sieberts noch einmal extrem gefordert. Die letzten 4,5 Kilometer waren gleichbedeutend mit brutalen 700 Höhenmetern.

Bhutan

Bhutan ist ein buddhistisches Königreich in Südasien und am östlichen Rand des Himalayas gelegen. Es ist berühmt wegen seiner Klöster und Festungen sowie der zum Teil sehr spektakulären Landschaften. Die Gipfel sind zum Teil in einer Höhe von über 7000 Metern. Die Hauptstadt heißt Thimphu.