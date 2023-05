Sie steht für Disziplin und Nahbarkeit

Eine Ukrainerin, die vor einem Jahr zur LTG gekommen ist, lehrt die Kampfkunst.

Von Andreas Dach

Sie rudert kurz mit den Armen, führt einen Finger vor den Mund. Die Geste ist unmissverständlich: Ruhe bitte! Die Kinder in der Sporthalle der Grundschule Hasenberg reagieren sofort. Es ist mucksmäuschenstill. Hanna Kalashnikova weiß genau, was sie tut. Sie ist Taekwondo-Lehrerin bei der Lenneper TG, unterrichtet zweimal pro Woche Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren. „Mir gefällt es, dass sie nicht rumschreien muss, um für Ordnung zu sorgen“, sagt Kristina Ruhrmann. Sie ist auch LTG-Übungsleiterin, hat den Kontakt zwischen der Ukrainerin und dem RGA-Sport hergestellt: „Das wäre doch bestimmt eine schöne Integrationsgeschichte, oder?“

Ja, das ist es. Auch wenn die Verständigung mit der Kampfsportlerin, die den schwarzen Gürtel (4. DAN) trägt, keine einfache ist. Sie lernt fleißig Deutsch, seit sie mit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen hat. Das war vor rund einem Jahr. Aber Wunderdinge kann man da noch nicht erwarten. Ein wenig Deutsch, ein wenig Englisch, ein wenig mit Händen und Füßen – wer mit dieser drahtigen Frau kommunizieren möchte, sollte in diesen Tagen multilingual unterwegs sein. „Bei uns ging es anfangs nur mit dem Google-Translator“, sagt Ruhrmann lächelnd.

Am besten schaut man der Mutter zweier Kinder, die mit ihrem Ehemann in Remscheid lebt, beim Training zu. Sie ist klar in ihren Anweisungen, legt Wert auf Disziplin. Das funktioniert. Obwohl die Altersspanne der Schülerinnen und Schüler groß ist. „Die Jüngeren lernen von den Älteren“, macht sie klar. Und ihre Worte werden verstanden. Es sind ausschließlich ukrainische Kinder, die an diesem Trainingstag vor Ort sind. „Normalerweise gehören auch vier deutsche Kinder dazu“, sagt Kristina Ruhrmann. „Aber sie sind heute nicht hier.“

Zurück zu Kalashnikova. Zu der 37-Jährigen. Die Frau aus Dnipro befindet sich in dritter Ehe. Es sprudelt förmlich aus ihr heraus, wenn sie sich fürs Taekwondo begeistert. Es fallen Worte wie Europachampion. Oder wie Bulgarien. Dabei spricht sie von sich. Von ihren internationalen Erfahrungen. Von ihren Erlebnissen. Was sich da im Laufe der Jahre angesammelt hat, gibt sie weiter. Das war schon in der Ukraine der Fall, vor dem Krieg. Und jetzt halt im Bergischen Land.

+ Taekwondo bei der Lenneper TG: Hanna Kalashnikova und ihre Schülerin Oleksandra Podopryhora (v.l.). © Andreas Dach

Ihre Anweisungen sind klar. Hin und wieder muss die Trainerin doch schon einmal die Stimme ein wenig erheben, spricht einzelne Schülerinnen und Schüler mit vermeintlichem strengem Blick direkt an. Bei alledem ist sie menschlich, ist sie nahbar. Das Training zieht an, wird intensiver. Das gefällt der zwölfjährigen Oleksandra Podopryhora. Sie ist so etwas wie das Aushängeschild der Trainingsgruppe. Was die sportlichen Leistungen angeht. Und was die Sprachkenntnisse der Schülerin des Röntgen-Gymnasiums angeht. „Deutschland ist sehr schön“, sagt sie. Und: „Ich möchte hier leben.“ Das tut sie auch erst seit einem Jahr.

Längst haben die jungen Sportlerinnen und Sportler sich Taekwondo-Handschuhe übergestreift. Immer zwei etwa Gleichgroße und Gleichalte stellen sich gegenüber voneinander auf. Sie trainieren das, wofür die drei Silben Tae-Kwon-Do stehen. Für Fußtechnik, Handtechnik und Weg. Die Technik dieser koreanischen Kampfkunst ist sehr auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt. Beides braucht man in den Wettkämpfen.

Ein gutes Stichwort: Mit Teilen der Gruppe fährt Hanna Kalashnikova schon regelmäßig zu Wettkämpfen. „Am 3. Juni sind wir wieder in Holland“, sagt Oleksandra Podopryhora erfreut. Dann kann man das Erlernte gegen Gegner aus dem In- und Ausland anwenden. Wie das vor einigen Monaten schon einmal der Fall gewesen ist. Da brachte die LTG sogar schon Medaillen aus den Niederlanden mit. Ein toller Ansporn.

Die Trainerin will, dass alle Schützlinge solche begehrten Sammelobjekte in den Händen halten können. Sie fragt: „Am Jahresende möchte ich sie verteilen. Wo kann man sie in Remscheid kaufen?“ Das wird sich doch gewiss herausfinden lassen. Auf Deutsch, auf Englisch, mit Händen und Füßen . . .

Taekwondo

Durch regelmäßiges Training und bewusstes Ausüben soll Taekwondo den Geist schulen. Um dies zu erreichen gelten fünf Grundsätze, die es zu beachten gilt: Höflichkeit, Integrität, Durchhaltevermögen in Verbindung mit Geduld, Selbstdisziplin und Unbezwingbarkeit. Die Deutsche Taewondo Union ist dem Weltverband zugehörig.