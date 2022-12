SG steht vor einer schwierigen Saison

Im Januar beginnt für die Wasserballer der SG RSV/LTV die neue Saison in der Rhein-Wupper-Liga. Einen Vorgeschmack darauf, dass es für die Remscheider auch in der kommenden Meisterschaftsrunde sportlich sehr schwierig wird, bekamen sie vor wenigen Tagen in einem Pokalspiel. Da unterlagen sie dem künftigen Ligakonkurrenten Rheinhausen II deutlich mit 11:22. Positiv war einzig, dass die SG die Partie bis ins letzte Viertel halbwegs ausgeglichen gestalten konnte. Das aber dann mit 1:6 verloren ging. Die Tore für die Remscheider erzielten Markus Backes (5), Udo Kotthaus, Karsten Röser und Rüdiger Küpper.