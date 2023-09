SG ist krasser Außenseiter

Bergisches Land. Zweiter Spieltag in der Bezirksoberliga, zweites Heimspiel. Aber auch die Aufgabe gegen die DJK TB Ratingen (Samstag, 18 Uhr, Käthe-Kollwitz-Schule) wird für den Remscheider TV eine harte Nuss. Zumal Spitzenspieler Bastian Rosbach ausfällt. „Wir wollen aber einen punktlosen Saisonstart vermeiden“, sagt RTV-Sprecher Markus Löbbert. Als krasser Außenseiter sieht sich Ligakonkurrent SG Kolping Remscheid am Samstag (18 Uhr, Pestalozzistraße) im Heimspiel gegen den SV Union Velbert IV. „Das ist die mit Abstand stärkste Mannschaft der Liga“, erklärt Sprecher Armin Dittmann, der eine 0:9-Pleite vermeiden will. Derweil steigt der TB Groß-Ösinghausen in seiner Bezirksoberliga-Staffel im Bezirk Köln in die Saison ein. Die Burscheider messen sich an diesen Freitagabend (20.15 Uhr, Weidenweg) mit der DJK Quettingen. pk